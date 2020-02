World Of Goo est le prochain Indie à obtenir une version physique sur Switch

Si vous êtes à la recherche d’un autre jeu indépendant physique sur Switch, vous voudrez peut-être World of Goo, la dernière en date à être traitée avec un joli étui et une cartouche.

Cette nouvelle version est arrivée grâce à un partenariat entre Super Rare Games et Tomorrow Corporation, les précommandes devant être mises en ligne le 20 février. Le jeu était l’un des jeux les plus acclamés par la critique sur WiiWare à l’époque – nous lui avons en fait attribué un puissant 10/10 – et il est toujours aussi agréable aujourd’hui sur Switch.

Étonnamment, c’est la première fois que le jeu sort physiquement sur une plate-forme Nintendo. Super Rare Games a également révélé qu’un Steelbook officiel sera également vendu séparément si vous souhaitez faire tapis pour celui-ci. La copie standard coûtera 29,99 £, tandis que la version Steelbook sera fixée à 47,99 £.

Vous pouvez garder un œil sur ces précommandes en direct sur le site Web de Super Rare Games.

Êtes-vous un fan de World of Goo? Voulez-vous vous offrir une édition physique du jeu? Faites le nous savoir dans les commentaires.

.