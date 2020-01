WORLD OF HORROR lance fin 2020 sur interrupteur

Ysbryd Games et Panstasz ont annoncé la fenêtre de lancement de l’horreur rétro RPG WORLD OF HORROR.

Le jeu sera lancé fin 2020 sur Nintendo Switch après sa première sur Steam en février 2020.

Bande-annonce et détails:

WORLD OF HORROR, le RPG rétro d’horreur cosmique troublant de Panstasz et Ysbryd Games, apporte ses histoires de terreur à Steam Early Access pour Windows le 20 février 2020. La version complète terrifiera Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows et Mac OS Plateformes X fin 2020.

WORLD OF HORROR suit les résidents ruraux d’une ville balnéaire japonaise face à des terreurs inhumaines dans un monde en spirale vers la folie. Enquêter sur le retour des monstres eldritch et résoudre des énigmes pour collecter les composants des sorts des arcanes. Luttez contre les légendes malveillantes du folklore comme Aka Manto et Kuchisake-onna, convoquées par des rites sombres.

Combattez pour survivre à cette réalité roguelite cauchemardesque au combat par tour. Chacun des cinq personnages jouables disponibles en accès anticipé a ses propres statistiques et perspectives sur les horreurs qui se déroulent dans sa ville natale. Battez des boss horribles, tous illustrés et animés d’images dérangeantes créées dans Microsoft Paint avec un style graphique 1 bit classique.

Choisissez parmi 10 mystères avec des événements générés par la procédure en accès anticipé, enquêtant sur les horreurs déchaînées alors que les rencontres fortuites font des ravages sur votre endurance et votre santé mentale. Explorez les coins sombres pour trouver des indices et des objets utiles cachés pour atteindre le meilleur de nombreuses fins horribles. Débloquez de nouveaux événements à partir de rencontres et de réalisations en cours de route, en commençant la prochaine course avec un bassin plus profond de possibilités terrifiantes pour WORLD OF HORROR.

Inspiré par les œuvres de Junji Ito et H.P. Lovecraft, WORLD OF HORROR est un thriller psychologique avec des sites urbains étranges et des histoires tordues. Cassandra Khaw, scénariste chez Ubisoft, auteure du roman d’horreur acclamé par la critique Hammers on Bone et écrivain derrière des jeux comme Wasteland 3, Sunless Skies et She Remembered Caterpillars, collabore avec Panstasz à l’écriture de WORLD OF HORROR.

«Travailler avec Cassandra a été un régal. Elle m’a aidé à peaufiner paragraphe après paragraphe une narration effrayante parfaite pour l’horreur cosmique », a déclaré Pawel Kozminski alias panstasz, le développeur solo derrière WORLD OF HORROR. “Ses antécédents et sa perspicacité dans les mentalités horribles m’ont aidé à étoffer la nature troublante des mystères, des personnages et des objets que vous trouverez dans WORLD OF HORROR.”

WORLD OF HORROR sera disponible sur Steam Early Access pour 14,99 $. Il prendra en charge l’anglais au début de l’accès anticipé avec plus de langues à suivre. Plusieurs mystères supplémentaires, plus de personnages et des dizaines de nouveaux événements seront ajoutés pour le lancement de 1.0.

