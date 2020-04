World of Tanks atteint 160 millions de joueurs alors que le jeu fête ses 10 ans

Le titre en ligne gratuit et très populaire World of Tanks a atteint plus de 160 millions de personnes dans le monde.

C’est selon le développeur et l’éditeur Wargaming, qui rapporte le jalon alors qu’il se prépare à célébrer le dixième anniversaire du jeu. La société organise un événement dans le jeu pour commémorer la décennie de World of Tanks. Cela durera quatre mois et comprendra des actes thématiques, des missions spéciales et des retours en arrière.

“Pour l’équipe et moi, les 10 dernières années nous ont permis de faire plus qu’un jeu réussi – il a vu la formation d’une grande famille mondiale”, a déclaré le directeur de la publication de World of Tanks, Max Chuvalov.

“Au nom de l’équipe de World of Tanks, je tiens à remercier sincèrement nos joueurs au fil des ans. Vous êtes resté avec nous à différentes étapes du développement du jeu et nous avez aidé à créer l’un des MMO les plus percutants de l’histoire du jeu.

“En récompense, nous avons préparé de nombreuses activités et ajouts passionnants, des choses qui vous surprendront et vous plairont – tous pour célébrer 10 années incroyables. Et rappelez-vous, ensemble, nous pouvons continuer à créer des expériences incroyables. Alors, laissez la fête commencer.”

Le premier acte thématique débutera le 22 avril et se terminera le 18 mai. De plus, le chat en groupe sera ramené pour une semaine, du 22 au 29 avril. En plus de cela, les joueurs peuvent gagner des pièces d’anniversaire qui peuvent être utilisées dans un magasin spécial dédié à la célébration.

Plus tôt cette année, le nouveau jeu de tir Caliber de Wargaming est entré en version bêta à travers l’Europe. En décembre 2019, la firme a ouvert un nouveau studio à Guildford. PCGamesInsider a été invité à jeter un coup d’œil dans les coulisses du nouvel espace de bureau.