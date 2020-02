WoW Classic me montre les limites de la nostalgie

Image: WoW ClassicKotaku Game DiaryKotaku Game DiaryPensées quotidiennes d’un membre du personnel de Kotaku à propos d’un jeu auquel nous jouons.

Une fois par mois ou deux, j’ai ce rêve. Je me tiens dans une entrée caverneuse vers ce que mon cerveau me dit est absolument un donjon de raid de World of Warcraft. Ses murs sont striés de veines orange et violettes palpitantes, semblables aux armures déposées dans Molten Core, un véritable donjon de raid WoW. Il fait sombre. Il fait étrangement froid. Je suis extrêmement sous-nivelé. Et je suis seul.

Je me réveille de ce rêve avec mon cœur battant et une sensation de resserrement presque douloureuse dans ma poitrine. C’est ma version du cauchemar où vous êtes de retour au lycée ou au collège, et vous vous rendez compte qu’il n’y a que quelques secondes pour passer un test pour lequel vous n’avez pas étudié dans un cours auquel vous n’avez jamais assisté. Cela a du sens: de 2005 à 2007, vers la fin de mon temps au lycée, World of Warcraft a été aussi formateur pour moi que n’importe quelle classe, probablement plus. Pendant deux solides années, cela faisait partie de ma journée, tous les jours. Je rentrais de l’école et du Taekwondo le soir, puis je passais le niveau ou – plus tard, une fois que j’avais rejoint une guilde sérieuse et que j’étais devenu trop profond – un raid de quatre à six heures. Mais quelques mois après la sortie de la première extension du jeu, Burning Crusade, en 2007, je me suis épuisé et j’ai arrêté de jouer. J’ai réapparu à divers moments au fil des ans, mais mes retours n’ont jamais créé d’habitude. Je fouinais pendant quelques jours, réalisais que le jeu n’était plus pour moi et passais à autre chose.

Jusqu’à maintenant. Depuis quelques mois, je plonge semi-régulièrement dans WoW Classic avec un petit groupe d’amis. Je joue un voyou troll nommé Trollthan. Il a un mohawk rose. Il aime danser. C’est agréable, même si, en tant qu’adulte, il est impossible d’ignorer le fait que les trolls de WoW ne sont que des stéréotypes jamaïcains à peine voilés. Parce que WoW Classic est une imitation officielle de WoW pré-expansion, je suis de retour là où tout a commencé. Mais même si le jeu est le même, je ne le suis pas. Ma motivation pour continuer à jouer a changé de façon monumentale. Là où jadis j’étais motivé par le butin et le savoir, maintenant tout tourne autour des gens.

Quand j’ai commencé à jouer à WoW, j’étais un gamin calme et assez solitaire pour démarrer. Certains membres de la classe supérieure que j’ai regardés – les nerds cool – sont entrés dans le MMO de Blizzard peu de temps après être sorti en 2004, et ils m’ont dit que je devrais lancer un personnage de la Horde sur leur serveur, Thunderlord, et les rejoindre. Alors je l’ai fait. Peut-être que je deviendrais ami avec eux. Malheureusement, mon chaman Tauren n’a jamais rencontré leurs avatars énervés dans le jeu; J’étais trop anxieux pour admettre que j’étais intéressé à jouer à WoW avec des gens que je connaissais à peine et que j’avais parcouru toutes les étapes nécessaires pour y arriver (Note à moi passé: pensée intensément contre-productive là-bas, mon pote!). Finalement, ils n’y sont pas restés longtemps.

Mais je l’ai fait. J’ai toujours été un enfant de Warcraft. Warcraft II m’a fait tomber amoureux des jeux vidéo et de la fantaisie. Pendant que d’autres enfants écrivaient de la fan fiction, je créais des poupées en papier à double face de chaque taille dans le classique RTS. Warcraft III était assis aux côtés du Seigneur des Anneaux comme une histoire déterminante de mes premières années. WoW s’est avéré être tout ce que j’avais toujours voulu. Je me souviens encore de la première fois où je suis entré à Orgrimmar, la vaste capitale de la Horde qui n’était encore en quelque sorte qu’un petit point sur une carte qui, à l’époque, semblait illimitée. C’était comme être dans les coulisses des Oscars; Je pourrais marcher jusqu’à Thrall – le Thrall de Warcraft III – et lui parler! Il m’a donné une quête par cœur en début de partie! Cela signifiait que nous étions essentiellement les meilleurs amis!

Et donc, pour la plupart, j’ai réussi à atteindre le niveau 60 en solo, en me regroupant avec d’autres joueurs lorsque des donjons et des quêtes parfois plus difficiles que la moyenne l’exigeaient. J’ai fait beaucoup de visites et de geeking, mais il ne m’a pas fallu longtemps avant d’être aspiré dans les engrenages tourbillonnants sans fin du tapis roulant de niveau. Je voulais du butin. J’ai vécu pour le butin. Les augmentations de nombre incrémentielles étaient toute ma merde. Quand j’ai sonné 60, j’ai baigné dans la rémanence pendant des semaines. Lorsque j’ai terminé mon armure de raid de niveau 1, je me sentais comme un roi drapé dans une cape faite de ses ennemis tombés. J’avais travaillé si dur, puis j’attendais en ligne alors que d’autres membres de ma guilde – que j’aimais bien, mais que je ne me sentais jamais très proches – devaient d’abord réclamer leurs pièces. Mon avatar, une vache, est devenu un monument scintillant de mes réalisations, un témoignage de marche d’actes qui signifiaient plus pour moi qu’à peu près tout ce que j’avais accompli à l’adolescence.

Il est difficile, en 2020, de s’identifier à cette personne. WoW Classic a promis un retour sur les anciens terrains de jeu, mais pour moi, c’était comme visiter la maison pendant les vacances. Bien sûr, il y a une précipitation immédiate qui vient avec la prise de vues et de sons anciens confortables, mais il s’estompe rapidement. C’est aussi comme rentrer chez soi en ce que le temps qui passe teinte inévitablement des sentiments roses avec des nuances compliquées de gris. Pendant mon apogée WoW, Blizzard était une grande entreprise, bien sûr, mais elle n’avait pas simplement licencié 800 personnes après une année record ou pris une position profondément problématique sur les violations des droits de l’homme à Hong Kong. Il est, pour moi du moins, impossible de dissocier ces réalités de l’acte de jouer à WoW. Cependant, je dois admettre que j’étais toujours ravi de me promener à nouveau dans Orgrimmar, cette fois portant la peau d’un minuscule troll au lieu d’une imposante carcasse de vache revêtue d’une armure de lave. Une vague de nostalgie me submergea alors que je tournais le coin de la vaste vallée de la sagesse de la ville. Les emplacements des ressources clés comme l’auberge et la maison de vente aux enchères sont soudainement revenus au premier plan de mon esprit, des muscles fantômes qui s’étaient atrophiés mais pas désagrégés. C’était comme si je n’étais jamais parti.

Je suis émerveillé par les autres joueurs assis paresseusement au sommet d’un bâtiment dans leurs ensembles d’armures de niveau 1. «J’étais comme toi», me suis-je dit. J’ai également réalisé que je ne serais probablement plus jamais, et cela ne me dérangeait pas. Je l’ai déjà fait. Je n’ai pas besoin de le faire une deuxième fois – je ne pense pas non plus que je le veuille. La mouture de WoW Classic est glaciaire et souvent peu gratifiante. Le nivellement progressif n’a pas déclenché la même ruée vers la dopamine qu’auparavant. Peut-être que c’est la faute des jeux plus élégants et modernes et de leurs jets de butin et de leurs prix. Plus que cela, je pense que cela reflète la façon dont mes priorités ont changé au fil des ans. À l’époque où j’ai joué à WoW pour la première fois, j’étais un enfant qui ne vivait qu’au Texas. Maintenant, je suis un adulte qui a vécu dans quatre villes et pourrait être sur le point d’ajouter un cinquième à cette liste. Plus que cela, j’ai une carrière et une foule de réalisations dont je suis fier. Les jeux signifient toujours quelque chose pour moi, mais ce sens a changé. Il ne s’agit plus de regarder les chiffres augmenter. Ça ne peut pas être. Je n’ai pas le temps. Si je vais jouer quelque chose, je veux que ça m’emmène dans un nouvel endroit ou me raconte une histoire que je n’ai jamais entendue auparavant.

Je joue maintenant à WoW Classic avec des amis que j’ai rencontrés en dehors des jeux vidéo, dont l’un est mon partenaire, dont je suis souvent séparé de plusieurs kilomètres de distance, et un autre est l’ancien reporter principal de Kotaku, Cecilia D’Anastasio, qui a déplacé un milliard de miles Internet vers Wired. Il peut être difficile de maintenir des relations étroites tout en étant éloignés, mais WoW aide à combler ces lacunes. À certains égards, cela a transformé le jeu en un nouveau voyage, même si ce n’est pas un voyage vers un endroit nouveau. Pour la plupart, mon petit groupe n’a jamais joué à WoW auparavant, donc notre aventure ne concerne pas tellement mon avatar ou les éléments qui me transforment progressivement en demi-dieu. C’est plutôt comme emmener des amis faire le tour de ma ville natale, que j’ai depuis longtemps laissé derrière moi. Je me souviens, de manière abstraite, quand tous ces lieux et événements historiques et querelles PVP et drames de guilde étaient mon monde entier, mais maintenant ils se sentent beaucoup plus petits. Je ne veux pas dénigrer les gens qui sont restés avec WoW sous une forme ou une mode pendant toutes ces années. Je pense que si je l’avais fait, ma relation avec le jeu serait maintenant très différente. Mais s’éloigner des espaces virtuels, c’est un peu comme s’éloigner des vrais. À mesure que vous grandissez, ils rétrécissent.

Pourtant, il y a une certaine fierté à fonctionner sporadiquement comme guide virtuel pour mes amis. «J’avais l’habitude de traîner là-bas, là-bas, et surtout là-bas», je peux dire. «Je connais des faits sur cet endroit et cet événement. Je sais où nous devons aller. Je sais comment les joueurs ont réagi à ce domaine alors qu’il était en fait flambant neuf. » Le monde de WoW – jadis si vaste dans mon esprit qu’il frise l’incompréhensible – a maintenant l’impression que c’est le mien, une chose personnelle que je peux partager.

Mais même cet appel nostalgique ne dure que si longtemps. De plus, vous ne pouvez que crier un endroit ou trotter un «retour dans ma journée» – tant de fois avant que ce qui était autrefois attachant ne devienne agaçant. Mais mes amis m’aident également à regarder le monde de WoW sous un nouvel angle, et pas seulement parce qu’ils apportent de nouvelles perspectives sur la tradition et le grind et tout cela. C’est aussi parce que je ne parcours plus le jeu seul, ou même avec des gens que je ne connais que vaguement.

D’une manière étrange, le retour sur WoW m’a finalement aidé à comprendre pourquoi tant de gens jouent aux MMO. C’est quelque chose à voir avec des personnes dont vous vous souciez authentiquement, alors que vous faites tous d’autres choses, et dans certains cas, vous êtes séparés par des milliers de kilomètres. C’est un moyen de rester en contact qui vous permet également de rester connecté et actuel, en travaillant vers une série d’objectifs partagés au lieu de simplement occasionnellement, en vous demandant maladroitement comment ça se passe.

L’idée de jouer aux MMO principalement pour rester en contact avec des amis proches a toujours eu un sens pour moi sur le papier, mais maintenant je comprends. L’équipement, le broyage et tout le reste sont accessoires. Le vrai point est de se réunir, de discuter et de raconter des blagues stupides pendant quelques heures une ou deux fois par semaine. La mise à niveau est une colle sociale. Si nous allons passer à travers WoW, nous le ferons en tant qu’unité, parce que si quelqu’un va trop loin, il n’obtiendra plus beaucoup d’XP des ennemis que nous combattons tous les autres. Les jeux modernes ont rendu cela moins problématique avec la mise à l’échelle des niveaux et d’autres systèmes similaires, mais j’aime vraiment que ce soit un problème dans WoW Classic. Cela vous oblige à considérer les personnes avec qui vous jouez à tout moment. Cela concerne plus les gens que le jeu.

Depuis que j’ai recommencé à jouer à WoW, je n’ai cessé de faire ce cauchemar de regarder, tout seul, dans la bouche d’un terrifiant donjon de raid. Mais certains des anciens souvenirs qui l’informent commencent à être remplacés par de nouveaux. Il y a quelques semaines, mes amis et moi étions en quête, nageant côte à côte vers notre destination. L’un de nous a commencé à sauter en nageant, mais vu par d’autres joueurs, cela ne les a pas retirés de l’animation de natation, ce qui les a fait ressembler à un étrange dauphin de bande dessinée planant dans les airs. Nous avons tous commencé à faire cela, puis nous avons coordonné une routine qui consistait à nager les uns avec les autres comme des nageurs synchronisés. Nous en avons fait une vidéo, puis nous avons ri et ri et ri. Cela n’a rien accompli, mais c’était l’un des meilleurs divertissements stupides que j’ai eu depuis un moment. J’aimerais penser que, si nous sommes tous amis dans 15 ans, nous nous souviendrons toujours de cette nuit. Et sinon, peut-être que j’y reviendrai toujours avec affection de toute façon.

Il ne m’a fallu que 15 ans pour boucler la boucle. Je suis d’abord entré dans WoW pour essayer de me faire des amis, pour ensuite me perdre dans un monde de broyage et de collecte de matériel. Maintenant, je trouve que équiper mon personnage avec toutes sortes de boules brillantes sonne creux, mais je suis heureux de me connecter si cela signifie maintenir des amitiés avec des personnes que j’ai rencontrées en dehors des limites du fantastique parc à thème en ligne de WoW.

