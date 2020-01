Wrath HD de Stranquer arrive sur le Nintendo Switch eShop

Oddworld est, sans aucun doute, une saga très appréciée pour une grande partie de cette communauté juteuse qui peigne déjà quelques (pas beaucoup) cheveux gris. L’histoire d’Abe et de son odyssée (jamais mieux) pour sauver les esclaves est non seulement tombée profondément parmi les joueurs, mais nous a également apporté un titre qui combinait correctement les plates-formes et les puzzles dans un environnement qui s’éloignait du canon 3D dominant pour cela. le temps. À quoi ressemble le sermon? Simple, la saga débarque sur Nintendo Switch aujourd’hui avec Oddworld: Stranquer´s Wrath HD.

Cela fait quelques années que Oddworld: Stranquer´s Wrath a été publié sur Xbox et PC, mais son histoire est plus vivante que jamais. Il est vrai que le titre en question n’appartient pas à la pentalogie originale mais le chasseur de primes Stranger gardera toujours une place spéciale dans notre mémoire jouable. Par conséquent, Oddworld: Stranger’s Wrath HD (version finale du jeu) arrive aujourd’hui au Nintendo Switch eShop prêt à percer si nécessaire. Pour l’échantillon … a bande-annonce de lancement! (avec l’aimable autorisation des habitants d’Oddworld):

Que pensez-vous de l’arrivée de Stranger à l’hybride de Kyoto? Avez-vous déjà pu l’essayer? Connaissiez-vous la franchise? Sans aucun doute, nous sommes face à un titre qui arrive pour enrichir l’offre déjà jouable de Nintendo Switch. Parcourez le forum et parlez-en!

Source

