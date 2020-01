Wrath Is A Retro Shooter Done Right

Le premier pistolet que vous prenez dans un jeu de tir est très important. Cela vous en dit long sur le jeu. Dans Wrath: Aeon of Ruin, le premier pistolet que vous obtenez est un revolver volumineux et puissant qui peut également tirer trois balles en même temps, le transformant en mini-fusil de chasse. Alors oui, Wrath est bon. Très bien. (Et pas seulement à cause de ce premier pistolet.)

Wrath est un autre jeu de tir rétro, un type de jeu que nous obtenons de plus en plus ces jours-ci. Mais contrairement à quelque chose comme Dusk, qui est construit dans Unity, Wrath est plutôt développé dans le moteur Quake d’origine. J’adore Dusk, mais Wrath utilisant un vieux moteur lui donne une certaine sensation. De la façon dont il se déplace à son apparence, il ressemble plus à un véritable tireur à l’ancienne.

Mais ce que j’aime chez Wrath, c’est comment il mélange de nouvelles idées et un ancien gameplay en une seule expérience pleine d’action. Oui, comme la plupart des tireurs de la journée, vous obtenez un grand choix d’armes et courez chercher les clés et déverrouiller les portes. Mais vous avez également des bonus que vous pouvez collecter et activer à tout moment. Il y a un journal en jeu simple mais bien fait contenant des histoires et des objectifs. Les cartes sont plus grandes et plus étendues que quelque chose faite dans les années 90 et permettent plus d’exploration.

Mon exemple préféré de mélange d’ancien et de nouveau est de savoir comment fonctionne l’enregistrement. Dans de nombreux tireurs plus anciens, vous n’aviez pas de sauvegarde automatique. Si vous êtes mort dans un niveau, vous l’avez redémarré ou vous avez peut-être été renvoyé à un point de contrôle, si le jeu le supportait. Wrath n’utilise également aucun point de contrôle ni enregistrement automatique. Mais il comporte une économie. Si les joueurs trouvent des crânes fantômes flottants, ils gagnent la possibilité de marquer un endroit et de sauvegarder le jeu là-bas. Ce sont des objets à usage unique et un seul marqueur peut être enregistré. Donc, après un combat difficile, vous pouvez jeter un marqueur, sauvegardant votre progression, mais si vous rencontrez un gros méchant après cela et que vous n’avez pas de marqueur, vous ne pouvez pas enregistrer.

Si cela semble frustrant, ce n’est vraiment pas le cas. Le jeu donne juste assez de marqueurs pour que la plupart des joueurs s’en sortent bien, en supposant que vous ne les utilisez pas au moment où vous les obtenez. Ce qui est génial avec cette mécanique, c’est que vous pouvez simplement ignorer les marqueurs et ne jamais les utiliser. Donc, si vous détestez l’idée de sauvegarder n’importe où dans d’anciens jeux ou de niveau intermédiaire, vous n’avez pas à le faire.

En ce qui concerne le moment, le tir et le combat, c’est fantastique. Les armes se sentent toutes très bien et chacune a une fonction secondaire. Le fusil de chasse peut également être utilisé comme un canon à longue portée que vous devez charger avant de tirer. Le pistolet Gatling, qui est une étrange chose organique qui tire des pointes, peut également tirer lentement deux pointes à la fois, faisant plus de dégâts.

La meilleure capacité secondaire se trouve sur l’arme de mêlée, qui est un peu comme une grande lame cachée de la série Assassin’s Creed. (Cela me rappelle également l’arme de mêlée dans le prochain Doom Eternal.)

Si vous chargez l’attaque secondaire, vous volez un peu en avant. Combinez cela avec un saut et vous pouvez vous rendre dans de nouvelles zones ou sauter rapidement en bas et dans les collines. Si Wrath devient un jeu populaire parmi les speedrunners, je peux déjà voir cette arme devenir très utile pour raser le temps.

Actuellement, le premier épisode de Wrath est disponible en accès anticipé sur Steam et le reste du jeu devrait sortir plus tard cette année. Même avec seulement le premier épisode et quelques niveaux et ennemis, Wrath a mon attention.

