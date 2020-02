Wrath of the Righteous balaie Kickstarter, financé de façon visible et invisible!

La suite de Pathfinder: Kingmaker sera livrée sur PC à la mi-2021.

L’équipe deOwlcat GamesIl a réussi à financer confortablement Pathfinder: Wrath of the Righteous – une suite indirecte de Pathfinder: Kingmaker – grâce à une campagne Kickstarter. L’objectif initial était d’atteindre300 000 $(environ 273 000 euros), mais au moment d’écrire ces lignes, il accumule déjà plus de 642 000 dollars (585 000 euros) et ne fait pratiquement que commencer!

Avec pas moins de 32 jours de marge pour la campagne de financement, les fans ont déjà débloqué plusieursobjectifs supplémentairescomme le développement d’une nouvelle classe jouable, le «prêtre de guerre»; ainsi qu’un nouveau compagnon, le voleur Woljif Jefto, la classe supplémentaire «cavalière» qui est accompagnée par la nouvelle mécanique du combat à cheval; et même un système de démembrement. Le prochain objectif est de débloquer de nouveaux chemins de personnage, et 700 000 $ seront nécessaires pour cela.

Le jeu a été financé avec succès et a plus d’un mois pour atteindre des objectifs supplémentairesPour ceux qui connaissent moins le sujet, Pathfinder: Kingmaker et Pathfinder: Wrath of the Righteous sont en fait le résultat d’un exercice deadaptation de la carte Pathfinder RPG. Son nouvel épisode se déroule dans un monde conquis par les démons, nous devrons donc nettoyer la terre des créatures sombres, faire face aux Seigneurs démons et fermer le portail du plan infernal surnommé “ les Abysses ”. D’un point de vue jouable, il incorporera de nouvelles mécaniques, un contrôle de caméra gratuit et de nombreuses nouvelles options d’accessibilité pour éviter la courbe de difficulté exagérée du premier jeu.

Actuellement, le jeu devrait atteindre le PC via des plateformes telles queSteam et GOGd’ici la mi-2021. Il sera traduit en plusieurs langues, dont l’espagnol est introuvable, mais les responsables disent que le jeu pourrait atteindre d’autres plates-formes et ajouter de nouvelles langues à l’avenir – avant sa sortie, peut-être. Nous vous recommandons de lire notre analyse de Pathfinder: Kingmaker si vous ne l’avez pas encore essayé ou si vous souhaitez contraster les opinions avec nous.

