Wrath Studio d’Asgard rejoint Facebook pour se concentrer sur Oculus VR

Asgard’s Wrath est l’un des jeux les plus impressionnants sur Oculus Rift, et Facebook semble avoir une grande confiance dans le développeur Sanzaru Games. Facebook a acheté Sanzaru, ce qui en fait une partie d’Oculus Studios, où il continuera de travailler sur des projets VR non annoncés.

L’annonce a été faite sur le blog officiel Oculus, où le directeur du contenu, Mike Verdu, a déclaré que la profonde expérience de Sanzaru avec les plateformes VR et Oculus lui donne la possibilité “d’explorer facilement un avenir de contenu VR original riche et immersif”.

La plupart du personnel de Sanzaru rejoindra Oculus Studios dans le cadre de l’acquisition, et la société ne déménagera pas. Ses bureaux aux États-Unis et au Canada continueront de fonctionner et Oculus souligne l’indépendance de Sanzaru dans l’annonce.

Oculus Studios n’est pas prêt à confirmer si Sanzaru développera son prochain projet pour Rift ou Quest, mais a déclaré qu’il espère “apporter ces expériences au plus grand nombre de personnes possible”. Son dernier jeu Asgard’s Wrath n’est pas sorti pour Quest, mais a un score impressionnant de 88 sur le site sœur de GameSpot, Metacritic.

Malgré sa spécialisation actuelle dans le contenu VR, Sanzaru Games est en fait un studio depuis 2006. Il a beaucoup travaillé sur des systèmes portables comme la PSP, la PS Vita et la 3DS, et a développé Sly Cooper: Thieves in Time en 2013. Il reste le plus jeu récent de la série, et l’acquisition de Facebook signifie que Sony devrait probablement trouver un nouveau studio s’il avance sur un cinquième jeu.

