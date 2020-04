Wrestlemania 36: chaque changement de titre à l’événement WWE 2020

Stephanie McMahon a ouvert le Wrestlemania 36 de 2020 avec une invitation / un avertissement: ce que nous sommes sur le point d’assister est un type de Wrestlemania très différent de ce à quoi nous sommes habitués: une petite arène, des matchs préenregistrés et personne d’autre que Rob Gronkowski pour encourager les lutteurs.

Wrestlemania est là, venez en enfer ou en pleine mer, et même si elle n’a pas le battage médiatique et l’atmosphère qu’elle a habituellement, elle a une carte de match empilée de manière caractéristique, avec presque tous les titres à gagner.

Tout au long de la première soirée de l’événement en deux parties, il y a eu de nombreux matchs et changements de titre. Vous pouvez découvrir les résultats de la première nuit, une revue de l’émission et consulter les photos de la WWE publiées le 4 avril.

Ci-dessous, vous trouverez tous les changements de titre pour Wrestlemania 36, ​​ainsi qu’une ventilation pour tous les matchs de changement de titre.

Nouveaux champions à Wrestlemania 2020:

Alexa Bliss et Nikki Cross: Championnat féminin par équipe, Braun Strowman: Championnat universel Crédit photo: WWE

Alexa Bliss et Nikki Cross ont défait. Les Kabuki Warriors remportent le championnat par équipe féminin de la WWE

Le match d’ouverture a été étroitement contesté, et il a presque pris fin lorsque les Kabuki Warriors ont canalisé leur Hawk and Animal intérieur, livrant un appareil Doomsday à Nikki Cross. Mais Nikki a viré et persévéré; elle a frappé Kairi avec un brise-cou oscillant, que Bliss a suivi avec un Twisted Bliss pour la victoire.

Il s’agit du deuxième règne d’Alexa Bliss et de Nikki Cross en tant que champions par équipes féminines de la WWE. Ils ont mis fin au règne des Kabuki Warriors à 181 jours – la plus longue course de l’histoire du titre.

Crédit photo: WWE

Braun Strowman bat. Goldberg remporte le championnat universel de la WWE

Le monstre parmi les hommes a atteint le sommet de la montagne en battant Goldberg après quatre Power Slams. Il s’agit du premier règne de Strowman avec un titre mondial WWE. Il a auparavant détenu le championnat par équipe Raw Tag et le championnat intercontinental, et il était M. Money in the Bank en 2018.

Il y aura plusieurs matchs de titre à venir le 5 avril, Night 2 of Wrestlemania 36:

Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre pour le Championnat de la WWE Rehia Ripley (c) contre Charlotte Flair pour le Championnat féminin NXT Bayley (c) contre Lacey Evans contre Naomi contre Sasha Banks contre Tamina pour le Championnat féminin de la WWE SmackDown The Street Bénéfices (Angelo Dawkins et Montez Ford) (c) contre Austin Theory et Angel Garza pour le WWE Raw Tag Team Championship

Assurez-vous de vous connecter à GameSpot le dimanche 5 avril pour une couverture continue de l’événement en direct ainsi qu’une revue.