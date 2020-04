Wrestlemania 36: le match Boneyard de Undertaker et AJ Styles était un événement sauvage

Matt Hardy a quitté la WWE plus tôt cette année pour poursuivre sa carrière à AEW. Mais même s’il n’est plus avec l’entreprise, son influence persiste. Affaire au point: “Boneyard Match” de Wrestlemania 36 entre AJ Styles et l’Undertaker. Plutôt que de clôturer la première nuit de Wrestlemania avec le match pour le titre entre Braun Strowman et Goldberg – le choix le plus sûr et le plus conventionnel – la WWE a fait preuve de prudence face au vent et a permis à un segment cinématographique fortement produit de clôturer son spectacle – et vous pouvez lire notre critique ici.

Les producteurs ont tout jeté au mur. L’Undertaker, maintenant dans son gadget de motard du début des années 2000, s’est arrêté dans un cimetière effrayant, rempli de fumée, d’un éclairage d’ambiance dramatique et de pièces pyrotechniques. Styles et Undertaker se sont bagarrés partout. Ils se sont battus avec des pelles et des blocs de béton. Undertaker a jeté des gens du toit d’une maison. Le segment a même eu une tache effrayante, où Undertaker est apparu derrière AJ Styles, éclairé de manière menaçante par un projecteur.

Le match s’est terminé glorieusement. L’Undertaker a utilisé un mini-tracteur pour pousser la saleté sur la tombe d’AJ Styles. Il a dévoilé la pierre tombale, qui disait: “AJ Styles, 1977-2020”. Et puis il remonta sur son hélico et partit dans la nuit.

C’était absurde, mais ça a marché. Et d’une certaine manière, la WWE nous prépare, depuis des années, à accepter ce genre de ridicule. The Undertaker est un vieux lutteur de garde d’une époque plus innocente: où les lutteurs avaient des gadgets plutôt que de jouer des versions exagérées d’eux-mêmes. Papa Shango. Adam Bomb.

Et même si tous les autres gadgets surnaturels sont passés dans l’histoire, l’Undertaker est resté, grand-père dans l’ère moderne grâce à une combinaison de nostalgie, de glamour sombre et du talent brut de Mark Calaway. Pendant trois décennies, nous avons été conditionnés à accepter que cet homme puisse léviter, se matérialiser, tirer des éclairs et revenir d’entre les morts. Rien dans le match de Boneyard ne remettait en question ce qu’on nous avait dit précédemment à propos de ce personnage.

En fait, le match Boneyard a joué en faveur d’Undertaker parce que les modifications et les angles de caméra ont caché ce que de nombreux fans de lutte hésitent à admettre: que l’Undertaker a perdu plus de quelques pas au cours des dernières années. Mais grâce à la magie du cinéma, il avait l’air aussi vif et vif qu’il y a 15 ans.

C’était l’Undertaker dont nous voulons tous nous souvenir. Immortel, intemporel et dangereux. Et la WWE a pu nous le donner, une fois de plus, grâce à cette approche non conventionnelle et bienvenue.

La WWE a un autre segment produit dans sa manche pour la deuxième nuit de Wrestlemania le dimanche 5 avril. John Cena affrontera Bray Wyatt dans un Firefly Fun House Match. Revenez à GameSpot ce soir-là pour une couverture en direct de l’émission, ainsi qu’une critique.