WWE 2K Battlegrounds est un nouveau jeu de lutte de style arcade à venir cette année

Alors que la série WWE 2K prend une année de congé, 2K Sports sortira un tout nouveau jeu WWE à sa place. Le nouveau jeu s’appelle WWE 2K Battlegrounds, et il est décrit comme une “toute nouvelle expérience de jeu WWE”.

Comme son nom l’indique, Battlegrounds est un jeu de catch de style arcade. Il est développé par Sabre Interactive, qui est la même équipe qui a développé NBA 2K Playgrounds 2, également un jeu de style arcade.

WWE 2K Battlegrounds présente certains des lutteurs les plus populaires de la WWE, y compris The Rock et Steve Austin, présentés avec des modèles de personnages et des mouvements “exagérés”. “Nous nous concentrons sur le plaisir des jeux sociaux, mais avec beaucoup de profondeur pour ceux qui veulent se lancer”, a déclaré 2K.

WWE 2K Battlegrounds devrait être lancé cet automne, mais 2K n’a pas publié de liste de plateformes. La société n’a pas non plus précisé si Battlegrounds serait un titre à prix plein ou un jeu de taille économique comme NBA 2K Playgrounds. Plus de détails sur le titre seront partagés dans les prochains mois.

2K a également confirmé que WWE 2K21 – un jeu de simulation – ne sortira pas cette année. La société examine les commentaires de la WWE 2K20 mal reçue et mettra l’accent sur “la qualité et le plaisir” pour le prochain épisode de la série. 2K donne aux développeurs de Visual Concepts plus de temps pour réaliser cette vision, et en tant que tel, le nouveau jeu devrait être lancé en 2021.

“Nous voulons nous assurer que l’équipe de développement de Visual Concepts peut créer un excellent jeu qui divertira les vétérans de la WWE 2K grisonnants, ainsi que les nouveaux venus qui souhaitent grimper dans les cordes et monter dans le ring pour la toute première fois”, a déclaré 2K.

L’éditeur a également confirmé qu’il avait embauché le vétéran de l’industrie du jeu Patrick Gilmore pour diriger le nouveau jeu de simulation WWE 2K pour Visual Concepts. Gilmore vient chez Visual Concepts d’Amazon, où il était le chef de studio du bureau de la société dans le comté d’Orange qui travaille sur le MMO New World et le MMO Lord of the Rings.

“Nous espérons que vous trouverez cette nouvelle aussi excitante que nous. Nous sommes convaincus qu’elle mènera à de meilleurs matchs à l’avenir”, a déclaré 2K à propos des changements.