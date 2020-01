WWE 2K20 plonge dans la post-apocalypse avec Wasteland Warriors DLC

WWE 2K20 a été submergé de pépins et de problèmes depuis son lancement et a généralement semblé assez horrible. La sortie d’un pack de DLC post-apocalyptique dans lequel la société s’est effondrée semble sur le nez à la suite des problèmes du jeu, mais le DLC de Wasteland Warriors – qui est disponible maintenant – fait exactement cela.

Cela fait partie de la série “WWE 2K20 Originals”, qui ajoute de nouveaux scénarios et situations au jeu. Il comprend une nouvelle vitrine et quatre nouvelles tours d’histoire, ainsi que des personnages, deux arènes, des armes et des commentaires.

La nouvelle vitrine présente Seth Rollins dans le rôle de Seth the Wanderer, qui est invité à un tournoi de lutte dans une ville post-apocalyptique. Il se retrouve bientôt obligé de se battre pour sa liberté et doit combattre Overlord (Samoa Joe) pour prouver sa maîtrise de l’environnement hostile.

Voici tous les combattants livrés avec ce DLC:

Seth the WandererOverlord Samoa JoeCorbin the GatekeeperAli Fortune FighterGrand Champion BatistaAdvocate Jack GallagherWarrior Ruby RiottRaider Velveteen Dream

Le pack est disponible pour 15 $, ou vous pouvez vous procurer le Backstage Pass et l’obtenir ainsi que les deux autres packs à venir pour 30 $. Les packs à venir sont Southpaw Regional Wrestling et Empire of Tomorrow.

2K travaille pour patcher WWE 2K20, bien qu’il reste encore du travail à faire.

