WWE Raw sera diffusé sans public en raison du coronavirus

Alors que la situation entourant le COVID-19 (coronavirus) continue d’évoluer, la WWE va de l’avant avec sa programmation hebdomadaire, mais pas dans les emplacements précédemment prévus.

Comme pour l’épisode de Smackdown du 13 mars, la société a annoncé que l’épisode de Raw du 16 mars sera diffusé en direct depuis le WWE Performance Center. De plus, il n’y aura pas d’audience en studio pour le spectacle. Dans un communiqué tweeté, la société a expliqué: “Ce lundi soir, Raw sera diffusé en direct comme prévu et émanera du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, avec uniquement du personnel essentiel. L’événement était initialement prévu à Pittsburgh, en Pennsylvanie.”

Monday Night Raw se déroule sans public en direct

On ne sait pas si les émissions NXT ou Smackdown de la semaine prochaine auront également lieu au Performance Center. Pendant ce temps, All Elite Wrestling a annoncé des changements à sa prochaine diffusion. Plutôt que le spectacle qui se déroule dans une arène à New York, Dynamite le 18 mars sera plutôt télévisé en direct depuis une salle plus petite à Jacksonville, en Floride. La société a déclaré qu’une “politique de fréquentation restreinte” sera mise en place, mais n’a pas expliqué ce que cela signifie.

Pendant ce temps, la WWE n’a pas encore annoncé si le prochain événement Wrestlemania 36, ​​prévu pour Tampa, en Floride, le 5 avril, sera annulé ou reporté.

Jusqu’à présent, la pandémie a entraîné de nombreuses annulations d’événements, y compris le prochain E3, ainsi que la saison NBA en cours. De plus, Disney a fermé ses parcs à thème dans le monde entier, tandis que plusieurs sorties de films ont été repoussées et les productions arrêtées.