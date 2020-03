WWE Supercard lance demain la dernière mise à jour avec un nouveau niveau, 70 cartes

La dernière mise à jour arrive pour WWE Supercard demain, qui sera le plus grand jeu de l’année et comprend plus de 70 cartes. Vous pouvez voir les articles de la WWE et de Supercard sur la version ci-dessous. La mise à jour comprend le nouveau niveau WrestleMania 36 et ajoute Heavy Machinery, The Street Profits et plus encore.

WWE Supercard est maintenant disponible pour les appareils iOS et Android.

TAG TEAMS est sur la SCÈNE dans la plus grande mise à jour de @ WWESupercard de l’année!

Trouvez @AngeloDawkins, @MontezFordWWE, @tuckerwwe & @otiswwe lorsque la mise à jour de # WWESupercard sera disponible DEMAIN! pic.twitter.com/ZpvNcUz6sS

Un niveau de trésors et de délices. VOILE au combat avec de nouvelles cartes WM36. Le nouveau niveau comprend plus de 70 cartes, célébrant les superstars actuelles et légendaires. Disponible demain. pic.twitter.com/tJIyXrWrEc

