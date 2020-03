Xbox accueillera un événement numérique après l’annulation de l’E3 2020

Avec l’E3 2020 officiellement annulé et l’ESA examinant les options pour accueillir un événement numérique à sa place, Microsoft a annoncé qu’il prévoyait d’organiser son propre événement numérique à la place de sa conférence E3 2020 désormais annulée.

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a tweeté sur le changement à la suite de l’annulation de l’E3 2020, assurant aux fans que la société révélera des détails sur sa diffusion numérique dans les semaines à venir.

L’E3 a toujours été un moment important pour l’équipe Xbox. Compte tenu de cette décision, cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux avec la communauté @Xbox et tous ceux qui aiment jouer via un événement numérique Xbox. Détails sur le calendrier et plus dans les semaines à venir https://t.co/xckMKBPf9h

Microsoft devait partager plus de détails sur la Xbox Series X – sa console de nouvelle génération qui a été révélée l’année dernière, et lance cette fête. Bien que Microsoft n’ait cessé de détailler son nouveau matériel au cours des dernières semaines, son indice E3 devrait avoir des nouvelles sur les prix, de nouveaux jeux révélés, et plus encore.

L’E3 2020 a été annulé par crainte de la propagation du coronavirus, qui a déjà conduit à l’annulation de GDC, SXSW, etc. Bien que le LACC soit vide pour le salon cette année, l’ESA prévoit de conserver encore l’E3 en 2021.