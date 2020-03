Xbox affirme que ses studios sont confrontés à des “limitations uniques” de la crise des coronavirus

Xbox Game Studios fait face à un grand défi qui affecte considérablement certains domaines.

La crise des coronavirus nous a tous touchés, des petites entreprises aux géants de l’industrie du divertissement. L’une des conséquences est la pénurie possible de copies physiques et les retards de livraison dus àCOVID-19, comme dans le cas de Resident Evil 3 Remake.

Halo Infinite continue de maintenir sa fenêtre de lancementDe la part deMicrosoft, la société a publié une déclaration, reflétée dans Gamespot, sur l’impact du virus sur le développement des prochains titres sous le sceau deXbox Game Studios. Le rapport indique qu’aucun projet n’a été officiellement retardé, mais les développeurs sont confrontés à des “défis et limites uniques” alors que l’entreprise met en œuvre des mesures telles que le télétravail ou le travail à domicile.

“Nous savons que les jeux connectent les gens en période d’aliénation sociale, et nous nous engageons à proposer des jeux de Xbox Game Studiosde la plus haute qualité pour notre communauté mondiale de joueurs“déclare l’entreprise.” Dans le même temps, la santé et la sécurité de nos équipes de développement XGS sont nos priorités. “

Le télétravail a influencé les études de développementL’arrivée de la Xbox Series X et Halo Infinitealler de l’avant comme prévu par Microsoft, bien que l’impact du coronavirus puisse encore se manifester plus tard. “Chaque étude est confrontée à des défis et à des limites uniques en fonction de son emplacement particulier, et nombre de nos partenaires de développement externes à travers le monde sont également touchés”, indique le communiqué. “Nous aidons nos responsables d’études à prendre les bonnes décisions pour leurs équipeset ses matchs en ces temps difficiles. “

Récemment, un groupe d’analystes a affirmé que la Xbox Series X pourrait regagner des parts de marché perdues par la Xbox One sur PS4. En outre, ils veillent à ce que la principale raison en soit précisémentl’offre des études acquises par Microsoft. Si vous souhaitez connaître toutes les caractéristiques de la nouvelle génération de consoles, jetez un œil à notre analyse approfondie de toutes les caractéristiques de la PS5 et de la Xbox Series X.

En savoir plus sur: Xbox Series X, Microsoft et Coronavirus.

.