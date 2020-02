Xbox annonce Smart Delivery – Une mise à niveau gratuite du jeu vers Next-Gen

Keanu Reeves en photo dans le prochain jeu Cyber ​​Punk 2077

Xbox vient d’annoncer que les joueurs recevront également des mises à niveau gratuites vers les versions Xbox Series X des jeux qu’ils ont achetés sur la plate-forme Xbox One, ils appellent le service Smart Delivery.

Il semble que les développeurs sautent déjà dans le train pour aider Xbox à gagner cette prochaine génération de consoles. CD Project Red a tweeté qu’ils soutiendraient cette fonctionnalité pour leur prochain jeu AAA, CyberPunk 2077. Sans doute le jeu le plus attendu de l’année.

Les joueurs ne devraient jamais être obligés d’acheter le même jeu deux fois ou de payer pour des mises à niveau. Les propriétaires de # Cyberpunk2077 pour Xbox One recevront gratuitement la mise à niveau Xbox Series X lorsqu’elle sera disponible. https://t.co/nfkfFLj85w

Ce nouveau service garantira que, quel que soit le système Xbox sur lequel vous jouez, vous jouerez au jeu conçu pour ce système particulier. Maintenant, la seule mise en garde sera que les jeux tiers pourront utiliser la fonctionnalité, mais elle ne sera pas requise. Donc, en bref, tous vos jeux Xbox propriétaires prendront en charge la livraison intelligente, mais votre bibliothèque entière ne le sera peut-être pas.

La prochaine génération de consoles ne ressemblera à aucune de celles qui l’ont précédée. Les jeux seront plus faciles d’accès que jamais, et la Xbox s’assure qu’ils sont au premier plan pour les coups de feu.

Cette annonce met une certaine pression sur Sony pour qu’il corresponde à ce que fait Microsoft, car en ce moment, Xbox prend toutes les mesures. Et jusqu’à présent, ils n’ont pas encore fait un qui n’aide pas leur cas pour savoir pourquoi vous devriez acheter une Xbox au lieu d’une PlayStation cet automne.

