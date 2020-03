Xbox ANZ a créé de vrais bonsaï pour Ori et la volonté des feux follets, voici comment en gagner un

L’équipe Xbox ANZ est de retour avec une autre promotion unique pour l’un de ses prochains jeux. La société a créé 20 bonsaïs en édition limitée pour marquer le lancement d’Ori et de la Volonté des Feuilles plus tard ce mois-ci. Les arbres sont censés capturer l’essence des arbres “Spirit” de la franchise Ori – et ils ont l’air assez étonnants.

“Ces vrais bonsaï vieux de dix ans ont été conçus pour ressembler à l’arbre des esprits, depuis les lumières éthérées brillantes dans les branches délicates, jusqu’au sol couvert de mousse où se trouve la mini figurine artisanale Ori”, a déclaré Xbox ANZ dans un communiqué. “Les Bonsais imiteront l’énergie des Spirit Trees, aidant les fans à traverser le jeu depuis le confort de leur salon.”

Xbox ANZ a créé 20 arbres Spirit, et les fans australiens peuvent visiter la page Facebook Xbox ANZ pour savoir comment en gagner un. Microsoft fait également un don à l’association caritative Greening Australia dans le cadre de sa campagne Ori. Greening Australia est un groupe à but non lucratif qui recueille des fonds et sensibilise à la restauration et à la protection de la végétation locale australienne, un problème important, en particulier à la suite des feux de brousse désastreux qui ont ravagé le pays au début de cette année.

“Ce n’est un secret pour personne que les fans de Xbox sont passionnés par l’univers enchanteur d’Ori, nous avons donc voulu célébrer le lancement d’Ori et de la Volonté des feux follets en introduisant le Spirit Tree directement dans les salons australiens”, a déclaré le patron de Xbox ANZ Dan Johnson. .

Auparavant, Xbox ANZ menait les campagnes pour d’autres articles promotionnels uniques comme un contrôleur Xbox étanche et le bodywash de marque Xbox. Et qui pourrait oublier le cache-couche Xbox ultra-confortable.

Ori and the Will of the Wisps sera lancé le 11 mars sur Xbox One et PC. Il fait également partie du programme Xbox Game Pass, afin que les abonnés puissent l’obtenir sans frais supplémentaires.

Pour en savoir plus sur Ori et la volonté des feux follets, consultez les fonctionnalités récentes de GameSpot ci-dessous.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Ori et la volonté des feux follets – 20 premières minutes de jeu

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.