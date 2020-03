Xbox Boss annonce des “améliorations” pour Gears 5

Le patron de Xbox, Phil Spencer, est un très bon suivi sur Twitter. Pour quelqu’un qui occupe une position aussi élevée dans l’industrie du jeu, il tweete fréquemment et ouvertement sur certains des événements en coulisse sur Xbox et ses studios. Selon un récent tweet, Spencer a visité le studio Gears of War The Coalition, et son voyage a conduit à de nouvelles spéculations sur la suite de la franchise.

Son lutteur de relations publiques Kenny Birge n’a pas accompagné Spencer lors de ce voyage, et l’exécutif a pleinement profité de pouvoir dire et publier ce qu’il voulait. L’une des révélations les plus intrigantes du voyage de Spencer était une allumeuse en coulisses pour certaines “améliorations” à venir dans Gears 5. Il a dit avoir rencontré le directeur technique de The Coalitition, Mike Rayner, qui lui a montré ces “améliorations” non spécifiées qui font de Gears 5 avoir l’air “mieux que Gears ne l’a jamais paru”.

Avec une nouvelle console, la Xbox Series X, qui devrait sortir plus tard cette année, il y a fort à parier que Spencer a été informé d’une mise à niveau que la Coalition pourrait y préparer. Mais ce n’est que de la spéculation; il est possible que les “améliorations” soient liées à autre chose.

Spencer a également tweeté à propos de son briefing pour Gears Tactics, le nouveau jeu de stratégie qui sortira en avril. Il a dit qu’il voit le jeu comme un “excellent ajout” à la franchise Gears aux côtés de la série de tir de base. Le chef des Xbox Game Studios, Matt Booty, était également en voyage, et il a pris une photo effrontée de Spencer en train de prendre une photo.

Les gens ont parcouru ces photos dans l’espoir de trouver des matériaux non découverts ou un nouveau regard sur la Xbox Series X, mais il ne semble pas y avoir d’indices. Quoi qu’il en soit, voici toutes les photos du voyage de Spencer à The Coalition.

L’avenir de Gears au-delà de Gears Tactics est inconnu. Il y a un film Gears en développement, mais il n’y a pas eu d’annonce de nouveaux jeux. Le vétéran de Microsoft, Rod Fergusson, qui travaillait sur Gears of War depuis le début quand il était avec Epic Games, a récemment quitté l’entreprise pour rejoindre Blizzard et l’équipe Diablo.

