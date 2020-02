Xbox Boss ne voit pas Nintendo comme un «concurrent principal» dans la guerre de nouvelle génération

Avec le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X qui se profile à l’horizon, il est inévitable que nous allons voir une certaine posture de la part des différents détenteurs de la plateforme alors qu’ils tentent de convaincre les consommateurs que leur boîte noire est celle dont vous avez vraiment besoin sous votre téléviseur .

Il y a quelques jours, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a exprimé l’opinion que ni la PS5 ni la Xbox Series X n’auraient un réel impact sur la fortune du Switch. Maintenant, le chef de la Xbox, Phil Spencer, a ajouté ses commentaires à ce qui sera sans aucun doute un véritable creuset de sons au fil de l’année, déclarant à Protocol que Nintendo et Sony ne sont pas les entreprises que Microsoft cherche à battre dans la prochaine guerre:

Lorsque vous parlez de Nintendo et de Sony, nous les respectons énormément, mais nous considérons Amazon et Google comme les principaux concurrents à l’avenir … Ce n’est pas pour manquer de respect à Nintendo et à Sony, mais les sociétés de jeux traditionnelles sont quelque peu hors de position. Je suppose qu’ils pourraient essayer de recréer Azure, mais nous avons investi des dizaines de milliards de dollars dans le cloud au fil des ans.

Microsoft, plus que ses concurrents traditionnels, mise beaucoup sur les jeux en nuage dans cette guerre de nouvelle génération, avec le projet Azure xCloud promettant de révolutionner la façon dont les fans de Xbox accèdent et apprécient leurs jeux. Sony, qui a acheté Gaikai en 2012, s’intéresse également aux jeux dans le cloud, mais Nintendo n’a pas encore mis les pieds dans la technologie (bien qu’il soit intéressant de noter que certains tiers, comme Capcom et Ubisoft, l’ont déjà fait sur Switch) ).

Compte tenu de l’accent mis par Microsoft sur les jeux dans le cloud et de son investissement dans sa plate-forme Azure, il est compréhensible qu’Amazon et Google soient considérés comme des rivaux clés, malgré le fait qu’aucune des deux sociétés n’ait encore fait de réelle percée dans l’espace de jeu “ traditionnel ”. Cependant, si le jeu dans le cloud décolle de la même manière que la diffusion de musique et de films, le champ de bataille de l’avenir pourrait être très différent – mais Sony et Nintendo, avec leurs exclusivités exclusives leader du marché et leurs titres massivement populaires , vraiment hors de l’image?

Nous sommes presque sûrs que ce ne sera pas le cas.

