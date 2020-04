Xbox dérange les gens à penser que tous leurs jeux se termineront sur Nintendo Switch

Malgré cela, Phil Spencer a souligné les bonnes relations qu’il a avec Nintendo.

Au cours du podcast IGN d’une heure avec le gestionnaire de la Xbox, Phil Spencer, la relation entre Xbox et Nintendo est apparue. Spencer est un dirigeant d’entreprise américain, actuellement vice-président exécutif deJeux chez Microsoft. Il est actuellementle patron de la marque XboxIl dirige les équipes mondiales de création et d’ingénierie responsables des jeux chez Microsoft, faisant de sa relation avec la compétition un point important pour lui.

“J’ai beaucoup de respect pour le rôle que joue Nintendo et j’aime avoir de grands jeux sur sa plateforme”, a commencé Spencer. “Ce que je n’aime vraiment pas, c’est l’idée que, pour chacun de nos jeux, cette rumeur apparaisse: va-t-elle aussi se lancer sur Switch ou pas? J’ai l’impressionnous devrions établir une meilleure attentepour notre public exclusif. “

La tendance des jeux Microsoft à sortir sur Nintendo Switch ne convainc pas SpencerL’année dernière, plusieurs jeux du catalogue Xbox ont fait partie de la bibliothèque Nintendo Switch et il semble que plusieurs suivront la tendance, quelque chose quine finit pas de convaincre le managerde la société américaine. Dans la longue interview, il a également répondu à des questions telles quesi la Xbox Series X retarde son départen raison de la crise actuelle ou si l’inclusion du jeu croisé sera encore encouragée, même si j’ai précédemment reconnu que cette bataille n’avait pas encore été gagnée.

Nous vous laissons ici la vidéo en streaming complet, en plus, nous vous rappelons que Phil a déjà évoqué l’absence d’un port audio optique dans la future console Microsoft.

[video01]

