Xbox donne des recommandations pour profiter des jeux vidéo dans cette quarantaine

17/04/2020 13:45

Alors que la pandémie mondiale causée par COVID-19 progresse et que les gens restent à l’intérieur, profiter d’un jeu vidéo est devenu une option valable pour passer du temps en famille. Cependant, il arrive que les parents ne connaissent pas très bien les outils disponibles pour établir de bonnes habitudes d’utilisation. Alors Xbox Mexico a décidé de créer une petite infographie dédiée à ces personnes.

Selon Xbox Mexico, il y a actuellement 55 millions de joueurs, et 20% des plus de 35 millions de maisons ont une console de jeu vidéo, et parmi tous ces utilisateurs, 21% correspondent à des mineurs. De cette façon, Xbox One propose 15 outils différents, de sorte que les parents de ces personnes savent ce que joue leur enfantet s’il a le contenu approprié.

Grâce à cette infographie, l’équipe Xbox Mexico a partagé quatre étapes simples pour un parent qui ne connaît peut-être pas à 100% cette industrie, réussir à protéger votre enfant contre certains comportements inappropriés.

