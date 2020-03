Xbox donne un jeu de plus pour passer un bon moment mis en quarantaine par le coronavirus

En raison de la quarantaine des coronavirus (COVID-19), de nombreux joueurs ont été contraints de rester chez eux dans diverses parties du monde. Cela a amené les gens à manquer de ressources pour se divertir sans quitter la maison. Heureusement, plusieurs sociétés ont offert des jeux pour passer un bon moment pendant la quarantaine tout en invitant les joueurs à s’amuser sans sortir. L’exemple le plus récent est celui de Microsoft, qui offre un autre jeu coopératif.

Nous parlons du titre multijoueur Drawful 2, qui est disponible gratuitement via la boutique Microsoft. Le jeu coûte normalement 9,99 $ USD ou 129 $ MXN, vous pouvez donc profiter de ce jeu en profitant de grandes économies. Si vous souhaitez l’obtenir avec cette promotion, nous vous recommandons de vous dépêcher, car après le 10 avril, il ne sera plus gratuit. Cependant, une fois téléchargé, il vous appartiendra pour toujours.

Au cas où vous l’auriez manqué: Xbox avait déjà donné 3 autres jeux coopératifs pour divertir ses utilisateurs.

Qu’est-ce que Drawful 2?

Ce titre a été développé par Jackbox Games et a fait ses débuts en 2016. La chose la plus intéressante à ce sujet est que vous pouvez jouer à des jeux avec jusqu’à 7 autres personnes et même former une session de jeu jusqu’à 1000 spectateurs via Xbox LIVE.

La prémisse de ce titre est de dessiner et pour les autres joueurs de deviner à quoi le dessin fait référence. Pour cela, il est nécessaire d’avoir un téléphone portable ou une tablette, car un dessin sera nécessaire. Un seul tirage au sort et jusqu’à 7 joueurs (ou des centaines de spectateurs) pourront deviner la réponse.

D’autres sociétés qui ont révélé des promotions similaires à celles-ci sont Image & Form et Valve, qui ont offert plusieurs titres à leurs utilisateurs dans cette période d’isolement, il est même possible d’obtenir Drawful 2 sur Steam.

