Xbox explique pourquoi la série X n’aura pas de sortie audio optique

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

04/2/2020 2:19 pm

Phil Spencer eu une longue interview avec IGN hier soir, et l’une des choses qu’il a expliqué était le manque d’une sortie audio optique sur le Xbox Series X. Nous savions qu’il ne serait pas présent dans le nouveau système, mais jusqu’à présent, nous n’avions pas eu d’explication concrète pourquoi.

Dans les propres mots de Spencer:

«Le coût marginal de tout est important. Donc, si vous regardez la partie d’une console, c’est peut-être un ou deux dollars et vous dites: «D’accord, quelle est la taille de la console?» C’est quelques centaines de dollars. Mais alors vous dites: «D’accord, nous prévoyons de vendre, vous savez, 100 millions de ces consoles.» Donc, ce n’est plus deux dollars, c’est 100 millions, et maintenant vous êtes plus de 200 millions de dollars sur la durée de vie de l’émission. »

Spencer il a ensuite révélé que Microsoft sait combien de personnes utilisent la sortie audio optique du Xbox One, suggérant qu’il s’agit d’un montant relativement faible.

Source: IGN

Phil Spencer affirme que Scalebound n’est pas en développement

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













.