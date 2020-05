Xbox Game Pass a réuni les joueurs pendant la pandémie

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Les jeux vidéo sont venus à la rescousse pendant la fermeture en raison de la pandémie de COVID-19 et une option comme Xbox Game Pass semble assez attrayante en ce moment grâce à son offre de plus de 100 titres. Cependant, en plus d’être une plate-forme de distribution, Game Pass est devenu un point de rencontre et le début de millions d’amitiés dans le jeu au cours des dernières semaines, comme l’a révélé Phil Spencer.

Xbox Game Pass a généré 23 millions d’amis en 2 mois

Phil Spencer, chef de Xbox et vice-président de la division des jeux de Microsoft, a révélé à travers un article sur le site officiel de la marque que Xbox Game Pass a marqué l’histoire en termes d’interactions qui ont lieu via Xbox LIVE car Depuis mars, le taux d’amitié a augmenté de 70%, ce qui se traduit par plus de 23 millions d’amis générés via la plate-forme en ligne Xbox, qui ont été établis grâce à l’expérience de jeu dans Game Pass.

En outre, Spencer a souligné l’augmentation du temps consacré aux jeux via Xbox Game Pass, car depuis le mois dernier, les utilisateurs jouent deux fois plus et les sessions multijoueurs en ligne ont augmenté de 130%. De la même manière, le service a permis aux joueurs de connaître des jeux dont ils n’avaient jamais entendu parler auparavant, car 90% des abonnés y ont découvert un nouveau jeu.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au Xbox Game Pass, telles que l’arrivée surprise du nouvel épisode d’une franchise SEGA classique.

