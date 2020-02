Xbox Game Pass ajoute deux nouveaux jeux aujourd’hui

Xbox Game Pass Il est de retour avec de nouveaux jeux, et cette fois il a quelque chose pour les amateurs de puzzle et les joueurs à la recherche de quelque chose d’un peu plus difficile. Plus précisément, aujourd’hui Microsoft ajouté Death’s Gambit et La mort au carré au service La première sera la version PC, tandis que la dernière viendra sur consoles. Pour le moment, il n’y a aucune information sur la durée de disponibilité de ces jeux dans le catalogue, donc si vous êtes intéressé par l’un d’entre eux, je vous recommande de les jouer immédiatement.

PHOTO CI-DESSOUS: jeux disponibles aujourd’hui pic.twitter.com/3HnUgsUhSx

– Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 13 février 2020

La mort au carré Il s’agit d’un jeu de puzzle coopératif pour 1, 2 ou 4 joueurs, à apprécier en compagnie de ceux qui n’hésitent pas à défendre le bien commun. Montrez vos compétences de travail d’équipe tout en résolvant des puzzles ou en mourant en essayant! Chaque joueur doit guider un robot vers un but, mais la route est pleine de pièges et de dangers mortels. Les équipes de joueurs doivent être attentives et maintenir une bonne communication pour survivre et découvrir ensemble une solution.

Death’s Gambit Il s’agit d’un jeu de plateforme 2D avec des éléments RPG destiné aux joueurs les plus hardcore. Perfectionnez votre combat précis en utilisant une grande variété d’armes et de capacités pour affronter les horreurs qui se cachent dans les profondeurs de Siradon. Explorez un monde mystérieux et impardonnable pour découvrir la vérité sur l’immortalité. Acceptez le défi d’être un agent de la mort.

Source: Xbox Game Pass

