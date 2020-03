Xbox Game Pass ajoute NBA 2K20 et Train Sim World 2020, Pikuniku bientôt disponible

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 6 mars 2020 16:43 GMT

Deux nouveaux jeux ont été ajoutés au Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass les membres peuvent télécharger et jouer à NBA 2K20 à partir d’aujourd’hui, ainsi qu’à Train Sim World 2020.

Bientôt au service le 12 mars est le jeu d’exploration de puzzle Pikuniku. Le jeu se déroule dans un «monde étrange mais ludique où tout n’est pas aussi heureux qu’il n’y paraît». Dans ce document, vous aiderez les personnages à «surmonter les luttes» en découvrant une conspiration et en commençant une révolution.

Pour rappel, le 11 mars, Les versions d’Ori and the Will of the Wisps pour Xbox One et PC seront disponibles dans le cadre de votre abonnement.

Il y a aussi la version bêta de Bleeding Edge qui a lieu 13-15 marset State of Decay 2: Juggernaut Edition qui arrive sur PC et Xbox One 13 mars.

Les autres titres récemment ajoutés à Game Pass incluent Kingdom Hearts 3, Yakuza 0, Wasteland Remastered et Halo: Combat Evolved Anniversary pour PC.

