Xbox Game Pass: ce sont les titres qui seront ajoutés au service PC

Microsoft vient d’annoncer des nouvelles pour Xbox Game Pass sur Xbox One. La société veut également gâter les utilisateurs du service PC ce mois-ci, elle a donc fait des annonces pour eux.

Comme le service Xbox One, Xbox Game Pass sur PC recevra bientôt un total de 3 nouveaux jeux. Microsoft n’a pas dévoilé ses dates de sortie, mais a déclaré qu’elles seront disponibles très bientôt.

Les titres les plus remarquables sont Final Fantasy XV et Wolfenstein: Youngblood, qui arriveront demain sur Xbox Game Pass pour Xbox One, avec la possibilité de les voir également sur PC le même jour. De plus, les amateurs de jeux PC apprécieront le Death’s Gambit, titre d’action avec la mécanique de la plateforme et les éléments RPG.

De plus, Microsoft a invité les utilisateurs du service à la prochaine version bêta de BLEEDING EDGE, un jeu qui sera également publié sur Xbox Game Pass à partir de sa date de lancement officielle. Le test aura lieu du 14 au 16 février, il reste donc très peu de temps pour jeter un œil au titre.

Si vous prévoyez de participer à la version bêta, nous vous recommandons de connaître d’abord toutes les exigences pour le faire. D’autre part, dans ce lien, vous trouverez plus de nouvelles liées au Xbox Game Pass.

.