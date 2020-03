Xbox Game Pass: ces 3 titres amusants sont entrés en service aujourd’hui

Si vous cherchez de nouveaux titres à jouer dans les prochains jours, tenez compte du fait que le Xbox Game Pass vous a couvert, car il a reçu aujourd’hui des nouvelles intéressantes.

Microsoft a récemment dévoilé des jeux à venir pour rejoindre le service dans le reste du mois de mars. La bonne nouvelle est que 3 d’entre eux sont déjà disponibles pour Xbox One et bientôt les nouvelles arriveront également sur PC.

Ces titres sont arrivés sur Xbox Game Pass aujourd’hui

Le premier ajout au service Xbox One n’est ni plus ni moins que Ace Combat 7: Skies Unknown. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit du dernier épisode de la populaire franchise d’aviation Bandai Namco.

Le titre a été initialement publié en 2019 et a satisfait les amateurs du simulateur de combat aérien. Pour télécharger et installer, vous aurez besoin d’environ 42 Go d’espace libre sur votre console.

D’un autre côté, nous avons The Surge 2, une suite du projet original Deck13 Interactive. Le titre récupère le meilleur de son premier opus, mais peaufine et optimise divers éléments de gameplay.

Son installation nécessite 8,1 Go. Le titre est optimisé pour Xbox One X. Le Surge 2 est également désormais disponible pour Xbox Game Pass pour PC.

Enfin, nous avons Kona, un titre indépendant du studio Parabole. C’est un jeu qui vous emmènera dans le nord du Canada en 1970. Vous serez un détective qui enquêtera sur une ville où des choses étranges se produisent. Le téléchargement ne prendra que 3,8 Go sur votre console.

