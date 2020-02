Xbox Game Pass: ces jeux quitteront bientôt le service

La rotation des jeux Xbox Game Pass se poursuit, car il y a quelques jours, quelques titres ont rejoint le service de Xbox One et de PC. Si vous êtes un utilisateur de la plate-forme Microsoft, sachez que bientôt plus de jeux quitteront Xbox Game Pass.

La société a confirmé que 4 titres quitteront le service à une date encore à confirmer. Le premier est Batman: Return to Arkham, un titre qui inclut Batman: Arkham Asylum et Batman: Arkham City dans ses versions améliorées.

En outre, la liste comprend Just Cause 4, un jeu 2018 qui vous propose l’aventure la plus récente de Rico Rodriguez à travers un monde ouvert attrayant. Vous avez également peu de temps pour essayer Rise of the Tomb Raider. Il convient de rappeler que Shadow of the Tomb Raider a récemment quitté le service.

Le dernier mais non le moindre, est Snake Pass, un titre indépendant de Sumo Digital qui offre un défi stimulant et amusant. Il est prévu que de nouveaux jeux pour Xbox Game Pass seront annoncés dans les prochains jours.

Nous vous rappelons qu’au début du mois, des titres importants ont été rejoints, tels que Final Fantasy XV et Wolfenstein: Youngblood, qui sont désormais disponibles pour Xbox One et PC. De plus, plus de missions ont été implémentées qui vous donneront l’opportunité d’obtenir des prix avec le programme Microsoft Rewards.

Une rumeur récente a souligné que Cuphead, l’indie populaire du Studio MDHR, pourrait atteindre le Xbox Game Pass, mais pour l’instant rien n’est confirmé. Ce qui est déjà officiel, c’est que Microsoft a des plans ambitieux pour l’avenir du service.

