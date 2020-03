Xbox Game Pass: ces jeux sont entrés en service aujourd’hui pour Xbox One et PC

Bonnes nouvelles! Xbox Game Pass continue d’élargir son catalogue avec des jeux pour Xbox One et PC. Ici, nous vous disons quelles nouvelles vous pouvez déjà profiter de ce service d’abonnement.

Pour commencer, allons-y avec la seule nouveauté qui est arrivée aujourd’hui sur Xbox Game Pass pour console. Voici Power Rangers: Battle for the Grid, un jeu de combat basé sur la populaire série de héros. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un jeu avec cross-play, vous pouvez donc y jouer avec vos amis sur d’autres plateformes.

Au cas où vous l’auriez manqué: Voici les missions hebdomadaires du Xbox Game Pass

Mais qu’en est-il des joueurs PC? Pour commencer, nous avons également Power Rangers: Battle for the Grid. Le deuxième jeu est Astrologaster, un jeu de comédie qui vous emmène à Londres de l’ère William Shakespeare. Là, vous serez un médecin qui aura la responsabilité de guérir différentes personnes en utilisant l’astrologie.

Il est important de noter que ce ne sont pas les seules nouvelles que Game Pass a reçues cette semaine. Nous le disons car depuis quelques jours il est possible de télécharger BLEEDING EDGE, le nouveau projet de Ninja Theory.

La première étape pour jouer à un nouveau jeu est de le télécharger pic.twitter.com/rhAHg2pbzD

– Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 26 mars 2020

Et vous, que pensez-vous des nouvelles que le Xbox Game Pass a reçues cette semaine? Dites-le nous dans les commentaires.

Xbox Game Pass est un service d’abonnement disponible pour Xbox One et PC. Vous y avez accès à un catalogue de divers jeux en échange d’un montant mensuel. Vous pouvez en savoir plus sur tout ce qu’il vous offre en cliquant ici.

.