Xbox Game Pass: de nouveaux jeux annoncés pour Xbox One et PC

Microsoft a annoncé un nouvel ensemble de titres Game Pass sur Xbox One et PC au cours des prochaines semaines, ainsi que certains qui sortiront du service d’abonnement. La programmation est détaillée jusqu’à fin avril.

La tête d’affiche de l’ensemble est destinée au service PC, le jeu exclusif Gears Tactics. Bien qu’il arrive également sur Xbox One, une date de sortie n’a pas encore été annoncée pour cette version. Cela arrivera le 28 avril sur PC. PC recevra également Machinarium.

Le reste de la bibliothèque est similaire entre la console et les abonnements PC. Le jeu de survie The Long Dark arrive le 16 avril, suivi par la metroidvania Gato Roboto le 21 avril, Deliver Us The Moon le 23 avril, et Hyperdot et Levelhead le 30 avril. L’annonce note également qu’une nouvelle mise à jour pour Sea of Thieves, Ships of Fortune, arrive le 22 avril. Tout cela s’ajoute aux jeux qui ont frappé plus tôt dans le mois, comme Alvastia Chronicles et Journey to the Savage Planet.

Pendant ce temps, un certain nombre de jeux quitteront le Game Pass le 30 avril. Vous pouvez en acheter un avec une remise de 20% si vous souhaitez les conserver dans le cadre de votre collection permanente. Il comprend de grands noms comme Fallout 4, Wolfenstein: The New Order et The Banner Saga 2. Consultez la liste complète ci-dessous.

Xbox Game Pass pour console et PC coûte 10 $ par mois, mais un abonnement combiné à Game Pass Ultimate combine les deux et comprend également Xbox Live Gold pour 15 $ par mois. Vous pouvez essayer votre premier mois pour 1 $.

Titres Xbox Game Pass avril 2020

The Long Dark – 16 avril Gato Roboto – 21 avril Deliver Us The Moon – 23 avril Tactics Gears – 28 avril (PC uniquement) Hyperdot – 30 avril Levelhead – 30 avril Machinarium (PC uniquement)

Départ du Game Pass le 30 avril

The Banner Saga 2Bomber CrewTresseFallout 4Full Metal FuriesMetal Slug 3RuinerSilence: The Whispered World 2Fumée et sacrificeWolfenstein: The New Order









Meilleures nouveautés de jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 12 au 18 avril 2020 Breakdown de Westworld: Saison 3 Episode 5 “Genre” Terrain, Théories et Oeufs de Pâques 8 Choses Final Fantasy 7 Remake ne vous dit pas (Tout de suite) Faites notre tour de l’île dans Animal CrossingEvery Limit Break & Summon dans Final Fantasy 7 RemakeMythbusting In Animal Crossing: New Horizons – Ce qui est réel et ce qui ne l’est pasTop nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 5-11 avril 20205 Grands nouveaux jeux pour Switch, PS4, Xbox One et PC à venir bientôt – 22-31 mars 2020Top nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 15-21 mars , 2020Top nouveaux jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 8-14 mars 2020Top nouveaux jeux vidéo sort sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-ci – mars 2020Top nouveaux jeux vidéo sur Switch , PS4, Xbox One et PC cette semaine – 23-29 février 2020

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: les meilleurs nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-avril 2020