Xbox Game Pass: découvrez les missions déjà disponibles au Mexique

Il y a quelques jours, la division des jeux de Microsoft a annoncé que la mission Xbox Game Pass et le programme de récompenses qui se déroule au sein de Microsoft Rewards recevraient une mise à jour et la semaine dernière, les utilisateurs ont trouvé une section dédiée à cette nouvelle aventure de jeu. Peu de temps après, le programme a fait ses débuts au Mexique et c’est pourquoi nous apportons les missions de cette semaine, ainsi que le rappel quotidien et mensuel afin que vous puissiez gagner des points et les échanger.

Comme vous le savez, le programme Xbox Game Pass Missions est divisé en exigences quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles et vise à remplir certaines activités à la fois dans le service et dans les jeux qui en font partie. Chaque fois que vous terminez une mission, vous gagnerez des points que vous pourrez cumuler et échanger contre des prix qui incluent des mois gratuits de Game Pass Ultimate, des mois gratuits d’or et quelques extra. Nous vous montrons ici les plus attractifs:

Récompenses actuelles des missions Xbox Game Pass

1 mois de Xbox Game Pass Ultimate – 14 000 points

3 mois de Xbox Game Pass Ultimate – 42 000 points

Abonnement Xbox LIVE Gold d’un mois – 7000 points

Billet de tombola d’abonnement Xbox LIVE Gold de 12 mois – 200 points

Carte-cadeau 20 $ MXN Xbox LIVE – 1000 points

Cela dit, il est temps de parler des missions quotidiennes et en ce sens vous devez savoir qu’il vous suffira de faire les choses suivantes tous les jours pour devenir créancier des points suivants:

Missions quotidiennes Xbox Game Pass

Jouez à n’importe quel jeu Game Pass – 15 points

Connectez-vous à l’application mobile Game Pass – 15 points

Ensuite, nous avons les missions hebdomadaires, où l’adrénaline commence à couler, donc si vous êtes des utilisateurs du Xbox Game Pass, il est temps pour vous de télécharger les titres que nous avons mentionnés ci-dessous et de répondre aux exigences suivantes:

Missions hebdomadaires du 11 au 18 février

Terminez 3 vols sur Payday 2 – 75 points

Parcourez 20 mètres soumis à un conteneur dans Human Fall Flat – 75 points

Gagnez un succès dans n’importe quel jeu Game Pass – 50 points

Effectuez 4 tâches quotidiennes cette semaine – 25 points

Débloquez 4 succès ou jouez à 5 titres Game Pass – 50 points

Enfin, nous avons les missions mensuelles, qui nécessitent de passer plus de temps avec un jeu spécifique pour atteindre les objectifs. Cette liste de défis sera valable jusqu’au 2 mars, vous avez donc suffisamment de temps pour saisir certains de ces titres et démontrer vos compétences:

Missions mensuelles valables jusqu’au 2 mars

Jouez à 4 titres différents de Game Pass – 25 points

Jouez à 10 titres différents de Game Pass – 50 points

Obtenez 50 morts multijoueurs dans Halo: The Master Chief Collection – 75 points

Volez 35 voitures dans Grand Theft Auto V – 100 points

Tuer 5 mastodontes dans l’état de délabrement 2 – 100 points

Tuez 50 ennemis dans Borderlands 2 – 100 points

Installez 5 jeux depuis l’application mobile Game Pass – 50 points

Accomplissez 8 tâches hebdomadaires dans le mois – 50 points

Tuez 25 gars rouges en mode SUPERHOT Endless et réussissez 10 attaques furtives dans Sniper Elite 4 – 100 points

Accomplissez 4 tâches hebdomadaires dans le mois – 25 points

Effectuez 45 tâches quotidiennes et 15 tâches hebdomadaires – 1000 points

Effectuez 12 tâches quotidiennes et 12 tâches hebdomadaires – 100 points

Ainsi, chaque semaine, nous vous apporterons la mise à jour des missions hebdomadaires et en cas de changement avec les défis quotidiens ou mensuels, nous vous en informerons par ce moyen.

