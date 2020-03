Xbox Game Pass: embarquez pour la mission hebdomadaire Sea of ​​Thieves

C’est maintenant mardi de la mise à jour hebdomadaire des missions dans Xbox Game Pass et si vous souhaitez ajouter des points à votre compte pour les échanger contre différents prix, il est temps pour vous de commencer à jouer aux titres disponibles dans le service.

Les missions hebdomadaires du Xbox Game Pass ont changé et cette fois-ci, elles ont une raison particulière de se réjouir alors que la division des jeux de Microsoft célèbre le récent anniversaire de Sea of ​​Thieves, l’expérience en ligne de Rare développée autour d’un thème. pirate qui emmène les joueurs en haute mer et vivre la vie de certains aventuriers d’il y a des siècles.

Cette fois, les points obtenus ne sont pas un défi en soi, car il vous suffit de télécharger Sea of ​​Thieves et de le jouer. D’autre part, cette semaine, vous devrez démontrer vos compétences extrêmes en cyclisme avec Descenders, un jeu développé par RageSquid.

Missions hebdomadaires du 24 au 31 mars

Jouez à Sea of ​​Thieves et célébrez son anniversaire – 25 points

Terminer 2 sessions dans Descenders – 50 points

Gagnez un succès dans n’importe quel jeu Game Pass – 10 points

Effectuez 4 tâches quotidiennes cette semaine – 10 points

Débloquez 3 succès ou jouez 3 titres Game Pass – 10 points

Enfin, nous profitons de cette occasion pour vous rappeler les missions quotidiennes et mensuelles que vous pouvez accomplir pour gagner plus de points dans Xbox Game Pass:

Missions quotidiennes Xbox Game Pass

Jouez à n’importe quel jeu Game Pass – 5 points

Connectez-vous à l’application mobile Game Pass – 5 points

Missions mensuelles valables jusqu’au 6 avril

Gagnez 2000 points de mercenaires talentueux dans Black Desert – 20 points

Tuez 50 ennemis avec le canon dans DOOM – 20 points

Collectez 20 pièces dans Kingdom Come: Deliverance – 20 points

Collectez 1000 ressources dans Terraria – 20 points

Installez 5 jeux depuis l’application mobile Game Pass – 10 points

Jouez à 10 jeux Game Pass différents – 10 points

Accomplissez 8 tâches hebdomadaires dans le mois – 20 points

Effectuez 4 tâches hebdomadaires dans le mois – 10 points

Jouez à 4 jeux Game Pass différents – 5 points

Effectuez 45 tâches quotidiennes et 15 tâches hebdomadaires – 1000 points

Terminez 12 tâches quotidiennes et 12 tâches hebdomadaires – 50 points

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au Xbox Game Pass.

Restez ici à LEVEL UP.

.