Xbox Game Pass excite ses utilisateurs avec ces mots

Xbox Game Pass est un service qui a attiré beaucoup d’attention depuis son lancement, car il offre beaucoup de plaisir à un prix attractif. Sans aucun doute, l’une des choses les plus excitantes du service est quand ils annoncent de nouveaux jeux et c’est pourquoi nous pensons que les nouvelles déclarations augmenteront le battage médiatique de ceux qui paient pour le service.

Ce qui se passe, c’est que, via le compte Xbox Game Pass officiel sur Twitter, Microsoft a annoncé que février serait un très bon mois. En fait, la société a beaucoup insisté sur le mot «vraiment», il est donc clair que son intention est que les abonnés du service sachent que des choses intéressantes arrivent.

– Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 26 janvier 2020

Il est important de noter que cela ne sera pas limité à la version console Xbox Game Pass. Ce qui se passe, c’est que le compte de service a également indiqué clairement que ce message passionnant s’applique au Xbox Game Pass pour PC. Donc, si vous avez Game Pass pour PC ou Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez vous sentir heureux.

C’est le cas.

– Xbox Game Pass pour PC (@XboxGamePassPC) 27 janvier 2020

La mauvaise nouvelle est que, pour le moment, Microsoft n’a avancé aucune des nouvelles qui sont en route vers le service. Cela dit, nous savons que des livraisons de sagas telles que Final Fantasy et Yakuza sont en route vers Game Pass. Il est donc possible que certains d’entre eux soient les surprises qu’ils ont pour le mois suivant.

Et vous, qu’attendez-vous voir sur Xbox Game Pass en février? Dites-le nous dans les commentaires.

Comme vous le savez, Xbox Game Pass est un service d’abonnement qui, en échange d’un abonnement mensuel, vous donne accès à un catalogue de plus de 100 jeux pour Xbox One, Xbox 360 et Xbox. Vous pouvez en savoir plus sur ce que ce service offre si vous cliquez ici.

