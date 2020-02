Xbox Game Pass: il est temps de cuisiner avec la mission Overcooked! 2

Le Xbox Game Pass est l’un des services les plus complets du secteur et si le large éventail de titres disponibles ne suffit pas, il est également possible d’obtenir des prix pour le simple fait de jouer et de relever des défis spécifiques. Comme vous le savez, le programme de la mission Game Pass a été récemment restructuré et il est maintenant plus facile et plus motivant de participer, donc, comme chaque mardi, nous avons la mise à jour avec les défis de la semaine.

Aujourd’hui, les missions hebdomadaires du Xbox Game Pass ont été mises à jour et il est temps de télécharger Overcooked! 2 et ARK: Survival Evolved pour les rencontrer avec une date limite le 2 mars. Nous vous rappelons également qu’à cette date la date limite des missions mensuelles sera respectée, ce qui octroie un plus grand nombre de points à échanger et nécessite de relever des défis plus complexes.

N’oubliez pas que lorsque vous accumulez des points quotidiens, hebdomadaires et mensuels, vous devrez les livrer dans le système de récompenses Xbox Game Pass, où vous pourrez choisir le prix que vous aimez, y compris des mois de service gratuits.

Missions hebdomadaires du 25 février au 2 mars

Terminez 2 recettes dans Overcooked! 2 – 75 points

Gagnez n’importe quel succès dans ARK: Survival Evolved – 75 points

Gagnez un succès dans n’importe quel jeu Game Pass – 50 points

Effectuez 4 tâches quotidiennes cette semaine – 25 points

Débloquez 4 succès ou jouez à 5 titres Game Pass – 50 points

Missions quotidiennes Xbox Game Pass

Jouez à n’importe quel jeu Game Pass – 15 points

Connectez-vous à l’application mobile Game Pass – 15 points

Missions mensuelles valables jusqu’au 2 mars

Jouez à 4 titres différents de Game Pass – 25 points

Jouez à 10 titres différents de Game Pass – 50 points

Obtenez 50 morts multijoueurs dans Halo: The Master Chief Collection – 75 points

Volez 35 voitures dans Grand Theft Auto V – 100 points

Tuer 5 mastodontes dans l’état de délabrement 2 – 100 points

Tuez 50 ennemis dans Borderlands 2 – 100 points

Installez 5 jeux depuis l’application mobile Game Pass – 50 points

Accomplissez 8 tâches hebdomadaires dans le mois – 50 points

Tuez 25 gars rouges en mode SUPERHOT Endless et réalisez 10 éliminations furtives dans Sniper Elite 4 – 100 points

Accomplissez 4 tâches hebdomadaires dans le mois – 25 points

Effectuez 45 tâches quotidiennes et 15 tâches hebdomadaires – 1000 points

Effectuez 12 tâches quotidiennes et 12 tâches hebdomadaires – 100 points

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au Xbox Game Pass, un service qui vient de recevoir de nouveaux jeux intéressants, tels que Kingdom Hearts III.

