Xbox Game Pass: il est temps de survivre à la mission Dead by Daylight

C’est déjà mardi sur Xbox Game Pass et cela signifie qu’il y a de nouvelles missions en attente pour profiter d’une bonne session de jeu et aussi gagner des points pour obtenir des récompenses intéressantes, comme la possibilité de profiter du Game Pass Ultimate sans dépenser.

Les missions hebdomadaires du Xbox Game Pass ont déjà été mises à jour et à partir d’aujourd’hui jusqu’au 17 mars, vous devrez télécharger de nouveaux jeux pour relever des défis spécifiques. A cette occasion, les utilisateurs du service sur Xbox One devront faire face aux meurtriers de Dead by Daylight, titre Behaviour Interactive qui vous mettra dans le rôle d’un survivant dans le plus pur style des films d’horreur américains de la décennie du 80.

De plus, les missions Game Pass emmèneront les joueurs dans l’univers des jeux LEGO, avec 2 livraisons dans lesquelles il faudra collecter des objets.

Missions hebdomadaires du 10 au 17 mars

Survivez 6 fois dans Dead by Daylight – 50 points

Collectez 100 000 broches dans LEGO Worlds – 50 points

Collectez 5 briques d’or dans LEGO NINJAGO: le film – 50 points

Gagnez un succès dans n’importe quel jeu Game Pass – 10 points

Effectuez 4 tâches quotidiennes cette semaine – 10 points

Débloquez 3 succès ou jouez 3 titres Game Pass – 10 points

Enfin, nous en profitons pour vous rappeler les missions quotidiennes et mensuelles en vigueur sur Xbox Game Pass:

Missions quotidiennes Xbox Game Pass

Jouez à n’importe quel jeu Game Pass – 5 points

Connectez-vous à l’application mobile Game Pass – 5 points

Missions mensuelles valables jusqu’au 6 avril

Gagnez 2000 points de mercenaires talentueux dans Black Desert – 20 points

Tuez 50 ennemis avec le canon dans DOOM – 20 points

Collectez 20 pièces dans Kingdom Come: Deliverance – 20 points

Collectez 1000 ressources dans Terraria – 20 points

Installez 5 jeux depuis l’application mobile Game Pass – 10 points

Jouez à 10 jeux Game Pass différents – 10 points

Accomplissez 8 tâches hebdomadaires dans le mois – 20 points

Effectuez 4 tâches hebdomadaires dans le mois – 10 points

Jouez à 4 jeux Game Pass différents – 5 points

Effectuez 45 tâches quotidiennes et 15 tâches hebdomadaires – 1000 points

Terminez 12 tâches quotidiennes et 12 tâches hebdomadaires – 50 points

