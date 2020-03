Xbox Game Pass: la collection Borderlands sortira bientôt du catalogue

Xbox Game Pass renouvelle continuellement son catalogue de jeux disponibles; cependant, au fur et à mesure qu’ils s’ajoutent, au fil du temps, certains autres ont tendance à quitter le service. A cette occasion, nous devons signaler que plusieurs titres sont sur le point de disparaître, nous vous invitons donc à vérifier lesquels ils sont afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti avant leur départ.

Selon les informations de GameSpot, les titres qui quitteront le Xbox Game Pass seront au total 5 et peut-être le plus important pour beaucoup est Borderlands: The Handsome Collection, qui, comme vous le savez, comprend 2 jeux: Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel (Donc, en vérité, il y aurait 6 jeux qui quitteront bientôt le service) et il est disponible pour la console Xbox Game Pass.

Au cas où vous l’auriez manqué: Ce jeu zombie exclusif sur Xbox et PC est arrivé sur Xbox Game Pass à partir des deux plates-formes.

Les 4 autres titres sont Vampyr, The Golf Club 2, LEGO Worlds et Operencia: The Stolen Sun, qui sont des titres très différents les uns des autres, ce qui en fait de mauvaises nouvelles pour les joueurs de différents goûts. À l’heure actuelle, la date à laquelle ils quitteront le service n’est pas connue, mais elle devrait être dans les prochains jours. Nous te tiendrons informé.

Comment continuer à profiter de ces jeux?

Comme vous pouvez le voir, les jours de ces livraisons disponibles dans le cadre du Xbox Game Pass sont numérotés. C’est pourquoi nous vous recommandons de les jouer au maximum et d’en profiter et de réaliser des exploits en profitant de la suspension des cours et du temps supplémentaire de divertissement grâce au coronavirus.

Cependant, comme dans d’autres cas, il existe l’alternative d’acheter cette sélection de jeux à un prix réduit individuellement. Au cas où vous ne le sauriez pas, tous les jeux disponibles sur le service ont une remise de 20% afin que, s’ils l’aiment, les utilisateurs puissent les obtenir moins cher et lorsque leur abonnement expire ou disparaissent du Xbox Game Pass, ils peuvent continuez à les jouer.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Avez-vous prévu de jouer ces titres? Les achèterez-vous à prix réduit? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous êtes abonné au service et que vous souhaitez essayer plus de jeux, nous vous rappelons qu’Ori et la volonté des feu follets viennent de faire leurs débuts et l’ont fait simultanément sur la console Xbox Game Pass et le PC. De même, nous vous invitons à connaître LEVEL UP pour connaître les ajouts constants au service. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant cette page. Nous vous laissons une vidéo qui vous aidera à découvrir comment tirer le meilleur parti du Xbox Game Pass.

