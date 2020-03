Xbox Game Pass: les missions de mars sont arrivées

Dans le cas où la grande offre de titres Xbox Game Pass n’était pas suffisante, pendant des semaines, nous avons un système de mission renouvelé qui donne un plus au service et nous invite à jouer pour accumuler des points et les échanger contre des prix attractifs, tels que des mois de jeu gratuits Passez Ultimate ou même un abonnement annuel pour Xbox LIVE Gold. Février est en retard et cela signifie que de nouveaux défis attendent ce mois-ci.

Comme tous les mardis, le système de mission Xbox Game Pass a été mis à jour, mais cette fois il y a des changements à ce qui sera le jour de mars, c’est-à-dire de nouveaux défis spécifiques pour certains jeux et des modifications du score obtenu. Dans un premier temps, nous avons à nouveau les missions quotidiennes, qui vous donneront des points de la manière la plus simple, vous ne devriez donc pas manquer l’occasion de les obtenir toutes les 24 heures:

Missions quotidiennes Xbox Game Pass

Jouez à n’importe quel jeu Game Pass – 5 points

Connectez-vous à l’application mobile Game Pass – 5 points

Maintenant, les premières missions hebdomadaires de mars sont là et pour obtenir des points, vous devrez prouver votre expérience dans TEKKEN 7, ainsi que vivre l’expérience de Final Fantasy XV, l’un des jeux les plus importants récemment mis en service. :

Missions hebdomadaires du 3 au 10 mars

Remportez 3 matchs classés à TEKKEN 7 – 20 points

Achetez 2000 giles dans Final Fantasy XV – 20 points

Gagnez un succès dans n’importe quel jeu Game Pass – 10 points

Effectuez 4 tâches quotidiennes cette semaine – 10 points

Débloquez 3 succès ou jouez 3 titres Game Pass – 10 points

Enfin, nous avons les missions mensuelles, qui nous donneront un plus grand nombre de points en échange d’objectifs plus complexes. A cette occasion, nous visiterons les royaumes de Kingdom Come: Deliverance, Black Desert et visiterons à nouveau l’entrée de l’enfer DOOM sur Mars:

Missions mensuelles valables jusqu’au 6 avril

Gagnez 2000 points de mercenaires talentueux dans Black Desert – 20 points

Tuez 50 ennemis avec le canon dans DOOM – 20 points

Collectez 20 pièces dans Kingdom Come: Deliverance – 20points

Collectez 1000 ressources dans Terraria – 20 points

Installez 5 jeux depuis l’application mobile Game Pass – 10 points

Jouez à 10 jeux Game Pass différents – 10 points

Accomplissez 8 tâches hebdomadaires dans le mois – 20 points

Effectuez 4 tâches hebdomadaires dans le mois – 10 points

Jouez à 4 jeux Game Pass différents – 5 points

Effectuez 45 tâches quotidiennes et 15 tâches hebdomadaires – 100 points

Terminez 12 tâches quotidiennes et 12 tâches hebdomadaires – 50 points

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au Xbox Game Pass, un service qui a révélé aujourd’hui les titres qui sortiront en mars, mais qui céderont la place à de nouvelles livraisons intéressantes.

