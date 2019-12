Xbox Game Pass: Microsoft veut réduire les longs temps de téléchargement

Microsoft est satisfait du succès du Xbox Game Pass mais cherche à améliorer le service pour la prochaine génération de consoles. Au fur et à mesure que Microsoft passe de Xbox One à Xbox Series X – le nom officiel de Project Scarlett – il veut permettre aux abonnés d'essayer de nouveaux jeux plus facilement sans avoir à attendre de longs temps de téléchargement.

"Nous avons maintenant une génération où nos clients ont accès à des centaines et des centaines de jeux dans leur portefeuille et nous ne l'avons jamais vraiment eu", a déclaré Phil Spencer, chef de Xbox, à GameSpot dans une interview exclusive. "[Auparavant], mon portefeuille de jeux dépend généralement des disques que je possède actuellement et des jeux que j'ai achetés numériquement. Mais si vous êtes abonné au Game Pass, vous avez accès à des centaines de jeux et à votre liste d'amis. a accès à la même bibliothèque de jeux partagée. "

Spencer a poursuivi: "Et nous pensons que cette opportunité communautaire – alors que nous réunissons la communauté de nos joueurs avec une communauté vraiment créative de développeurs [qui construisent] des jeux immersifs et des jeux créatifs qui arrivent sur Game Pass – il y a des choses qui nous voulions travailler pour vous permettre d'essayer facilement votre prochain jeu. " Spencer admet qu'il y a trop d'attente pour essayer de nouveaux jeux. Après avoir vu une capture d'écran d'un jeu au look cool dans la boutique Xbox Live, ce n'est pas comme si vous pouviez alors commencer à jouer tout de suite.

"Les temps de téléchargement sont un problème, le temps d'entrer dans le jeu, les temps de chargement, ces choses", a déclaré Spencer. "Et quand vous avez un si large portefeuille de jeux que vous avez sur Game Pass et la communauté des gens qui sont dans Game Pass, où quelqu'un pourrait littéralement vous laisser une ligne sur Xbox Live en disant:" Hé, vous devriez aller essayer Minit c'est un jeu vraiment cool, "nous voulons que vous puissiez parcourir les jeux de la même manière que vous parcourez d'autres formes de médias."

À cet égard, avec la Xbox Series X, Microsoft se concentre sur la réduction des temps de chargement globaux de la plate-forme – même au point où vous serez en mesure de maintenir plusieurs jeux suspendus à la fois et de recharger ce que vous voulez jouer ensuite.

