Xbox Game Pass: NieR: les automates seront bientôt disponibles

Vous n’avez pas encore joué à NieR: Automata? Nous avons des nouvelles qui vous intéressent: il a été annoncé récemment que le célèbre projet Yoko Taro arriverait très bientôt sur Xbox Game Pass. Ainsi, vous pouvez le télécharger et y jouer si vous avez un compte de service d’abonnement.

Grâce au compte Twitter officiel de NieR, il a été révélé que NieR Automata BECOME AS GODS Edition sera disponible sur Xbox Game Pass à partir du 2 avril. Cela signifie que, dans les 4 jours suivant la publication de cette note, vous aurez la possibilité de télécharger le jeu et de voir ce qui a fait parler tout le monde des 2B et 9S.

Au cas où vous l’auriez manqué: NieR Replicant aura une nouvelle version

Il est important de noter qu’il semble que NieR Automata ne sera disponible que sur Xbox Game Pass pour Xbox One. Nous disons cela car DEVENIR COMME DIEUX est la version qui ne peut être jouée que sur Xbox One, en plus du fait que le jeu PlatinumGames ne peut pas être obtenu sur le magasin Windows.

[Incoming transmission]

À toutes les unités YoRHa en possession d’une #Xbox – #NieR: Automata DEVENEZ GODS Edition arrivera au #Xbox Game Pass le 2 avril! pic.twitter.com/1jFktu6pdb

– Série NieR (@NieRGame) 29 mars 2020

NieR: Automata est un best-seller

Ce n’est pas la seule nouvelle de NieR: Automata qui a été révélée aujourd’hui. Nous disons cela depuis que Square Enix a également révélé qu’il s’agissait d’un succès commercial.

Selon le distributeur NieR: Automata, le jeu réalisé par Yoko Taro et distribué par PlatinumGames s’est déjà vendu à plus de 4,5 millions d’exemplaires. Nous vous rappelons qu’en mai 2019, il avait vendu 4 millions d’exemplaires, donc il a vendu 500 000 millions d’exemplaires au cours des 10 derniers mois.

Et vous, possédez-vous NieR: Automata? Allez-vous y jouer lorsque j’aurai accès au Xbox Game Pass? Dites-le nous dans les commentaires.

NieR: Automata est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu en cliquant ici.

