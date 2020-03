Xbox Game Pass: téléchargez gratuitement la nouvelle édition de State of Decay 2

Si vous êtes un utilisateur Xbox Game Pass, vous saurez sûrement que les ajouts au catalogue de jeux gratuits ne s’arrêtent pas. Aujourd’hui, nous avons reçu la nouvelle que 2 jeux seront ajoutés au service et que tous les utilisateurs de ce service pourront y jouer, car les deux atteindront à la fois les consoles et le PC.

À partir d’aujourd’hui, le 13 mars, les abonnés au service sur PC et Xbox One pourront télécharger le dernier titre d’Undead Labs, State of Decay 2: Juggernaut Edition, et le jeu indépendant développé par Sectordub et publié par Devolver Digital, Pikuniku .

Une apocalypse zombie vous attend dans State of Decay 2: Juggernaut Edition

Il y a quelques semaines, Xbox Game Studios et Undead Labs ont annoncé qu’une nouvelle version de State of Decay 2, Juggernaut Edition, arriverait très bientôt et la meilleure chose est qu’elle serait disponible gratuitement via Xbox Game Pass. Le jour est venu, donc l’ancienne version de State of Decay 2 sur le service a été remplacée par l’édition Juggernaut, donc à partir d’aujourd’hui, le 13 mars, tous les abonnés pourront profiter des ajouts.

Dans le cas où vous ne savez pas ce que cette version comprend, nous vous disons que c’est une sorte de version définitive, car elle apportera avec elle le DLC Pack indépendance, Pack Daybreak et State of Decay 2: Heartland, à part quelques extras pour tous les joueurs qui ont acheté la version originale.

Si les graphiques ont été remasterisés, n'est-ce pas techniquement un état d'amélioration? de toute façon, @StateOfDecay 2: Juggernaut Edition est disponible dès aujourd'hui!

– Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 13 mars 2020

Découvrez une aventure magnifique mais dystopique à Pikuniku

Ce titre, qui coûte normalement 12,99 $ US, invitera le joueur dans un monde qui semble heureux, mais dont les habitants gardent des secrets qui leur causent des problèmes. Ainsi, votre mission sera de trouver une solution et d’organiser une révolte amusante et de dénouer une mystérieuse conspiration dans un style de jeu qui combine des éléments d’exploration et de puzzle.

Vous pourriez appeler @PikuNikuGame "coloré". vous pourriez appeler @PikuNikuGame "délicieux". vous pouvez également l'appeler "disponible aujourd'hui", car il est

jouer maintenant. pic.twitter.com/QPPjwzGy65

– Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 12 mars 2020

Que pensez-vous de ces ajouts? En profiterez-vous pour les jouer? En avez-vous déjà essayé un? Dites-le nous dans les commentaires.

Il y a quelques jours, de nouvelles missions hebdomadaires ont été ajoutées au service et vous permettront de continuer à jouer à Dead by Daylight et à certains titres de la franchise LEGO.

Xbox Game Pass est disponible pour Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant cette page.

