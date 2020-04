Xbox Game Pass: tous ces jeux sont entrés en service aujourd’hui sur Xbox One

Xbox Game Pass, le service d’abonnement de Microsoft, continue d’élargir son catalogue de jeux sur Xbox One et PC. Plusieurs jeux qui rejoindront le service ont été annoncés sur Inside Xbox de cette semaine et aujourd’hui vous pouvez en profiter.

Alors quoi de neuf dans Xbox Game Pass? Pour les joueurs sur Xbox One, le catalogue a augmenté aujourd’hui avec l’arrivée de 2 jeux. Le premier d’entre eux est Journey to the Savage Planet, un jeu d’exploration qui vous emmène à la découverte d’une planète mystérieuse et colorée. Le deuxième d’entre eux est Alvastia Chronicles, un RPG de style rétro qui comprend plus de 100 compagnons.

Nouveaux jeux Xbox Game Pass pour Xbox One

Voyage sur la planète sauvage

Chroniques d’Alvastia

Il est important de noter qu’il y a aussi des nouvelles pour les joueurs qui ont Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Game Pass pour PC. Nous disons cela car le service informatique a également été mis à jour avec des nouvelles.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques heures, SEGA et Microsoft ont surpris tout le monde avec l’arrivée d’Alien: Isolation sur Xbox Game Pass pour PC. Cependant, la réalité est qu’il existe d’autres nouveautés telles que Football Manager 2020, Alvastia Chronicles; MISTOVER et Stranger Things 3: The Game.

Nouveaux jeux Xbox Game Pass pour PC

Isolement extraterrestre

Football Manager 2020

Chroniques d’Alvastia

MISTOVER

Stranger Things 3: Le jeu

“Trop de jeux” n’est pas un concept qui résonne chez nous pic.twitter.com/Uj0UxPDv0W

– Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 9 avril 2020

Et pour vous, que pensez-vous de ces nouvelles pour Xbox Game Pass? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées au Xbox Game Pass.

.