Xbox Game Pass Ultimate coûte maintenant 25 $ pour un abonnement de trois mois

Par James Pickard,

Lundi 24 février 2020 15:32 GMT

En échange de l’une des offres les plus populaires, vous pouvez désormais obtenir trois mois de Xbox Game Pass Ultimate pour seulement 24,99 $.

L’accord semble être universel chez divers détaillants américains, donc peu importe où vous aimez faire du shopping, vous pouvez économiser 20 $ sur le prix habituel.

Comme nous en voyons de plus en plus de nos jours, le Xbox Game Pass Ultimate est l’une des meilleures offres de jeux actuellement disponibles – encore plus à ce prix. La bibliothèque Game Pass continue de croître avec l’ajout régulier de quelques-uns des meilleurs jeux de la génération. Ensuite, c’est Kingdom Hearts 3 et Yakuza 0!

Pendant ce temps, Microsoft a confirmé que Game Pass jouera également un rôle très important avec la Xbox Series X. Parallèlement à cela, un récent article de blog a confirmé plus de détails sur les spécifications et fonctionnalités de la console à venir – et il est temps d’être très excitant si 12 téraflops signifient quelque chose pour vous!

Quoi qu’il en soit, avant de s’emballer avec des détails techniques fastidieux, il y a plus d’offres. Que diriez-vous d’un abonnement Xbox Live Gold de 3 mois pour 14,99 $? Ou peut-être une manette Xbox One pour pas cher?

Pour des offres comme celle-ci et bien d’autres, vous pouvez toujours visiter Jelly Deals. Pendant que vous y êtes, vous trouverez notre guide pour trouver la meilleure offre Xbox Game Pass Ultimate, toutes les informations dont vous aurez besoin avant une précommande Xbox Series X et la toute nouvelle offre de précommande Disney +.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.