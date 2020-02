Xbox Game Pass: une nouvelle rumeur dit que Cuphead sera mis en service

Vous vous souvenez sûrement que Microsoft a récemment souligné que février serait un excellent mois pour Xbox Game Pass. Dans les premiers jours de ce mois, nous avons pu en voir un peu avec l’arrivée de Final Fantasy XV et Wolfenstein: Youngblood au service. Puisqu’il semble que la bonne nouvelle ne s’arrête pas là, une nouvelle rumeur a attiré l’attention qui assure que Cuphead arrivera au service mais, devriez-vous vous exciter?

Ce qui se passe, c’est que, comme le rapporte ComicBook.com, un utilisateur de reddit a déclaré que le compte Xbox officiel pour la Turquie sur Twitter avait publié une vidéo dans laquelle il mentionnait que Cuphead rejoindrait le service. D’après ce que nous voyons dans la capture, il présente un art similaire à ce qui apparaît lorsque vous tombez vaincu à Cuphead, avec le logo Xbox Game Pass situé dans le coin supérieur gauche. La source indique que cette publication a été supprimée.

Vous pouvez voir la publication supposée ci-dessous:

Mais y a-t-il des raisons de croire que Cuphead arrivera au service? Bien qu’il ne soit pas complètement bizarre – après tout, c’est l’un des meilleurs jeux disponibles sur Xbox One et est sur le marché depuis un certain temps – nous vous recommandons de ne pas vous exciter. Nous le disons car dans LEVEL UP nous n’avons pas pu vérifier que cette publication existait, ce qui semble pointer vers un montage. De plus, la vidéo présumée présente Sayori du Doki Doki Literature Club dans le style de Cuphead. C’est quelque chose de très étrange et hors de propos, car c’est un jeu qui a peu ou rien à voir avec le projet acclamé Studio MDHR.

Nous vous recommandons donc de ne pas créer cette publication et de mieux vous exciter si Microsoft confirme l’arrivée de Cuphead sur Xbox Game Pass. Comme d’habitude, nous vous surveillerons et vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Et vous, pensez-vous que nous verrons Cuphead sur Xbox Game Pass bientôt? Quel autre jeu espérez-vous voir dans le service? Dites-le nous dans les commentaires.

Cuphead est disponible pour Xbox One, PC et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur cette version si vous cliquez ici. D’autre part, dans ce lien, vous trouverez toute notre couverture Xbox Game Pass.

