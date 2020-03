Xbox Live est de nouveau en panne pour certains

Xbox Live a de nouveau baissé, pour certains au moins. La page de support Xbox Live note que “Achat et utilisation de contenu” est affecté en ce moment. C’est un gros problème, car dans certains cas, ces nouveaux problèmes Xbox Live empêchent les gens de lancer leurs jeux pour commencer.

Les pages de support indiquent que le jeu Smite, en particulier, est affecté par ces derniers problèmes Xbox Live, mais les problèmes semblent s’étendre au-delà de ce seul jeu.

Il y a quelques minutes à peine, les tentatives répétées de GameSpot de démarrer Call of Duty: Modern Warfare ont toutes échoué. Nous n’avons également pas pu charger le Xbox Store en raison de problèmes de réseau. Comme toujours, votre kilométrage peut varier et les choses peuvent fonctionner normalement pour vous. Xbox Live est un réseau mondial qui repose sur une infrastructure de serveurs qui existe dans le monde entier et dépend d’un certain nombre de facteurs différents pour un bon fonctionnement.

Nous sommes conscients que certains utilisateurs rencontrent des problèmes lors de leurs achats et de l’utilisation de codes. Nos équipes étudient actuellement le problème. Vous pouvez trouver des mises à jour ici ou sur notre page d’état à https://t.co/dG2dbISiH7.

– Xbox Support (@XboxSupport) 24 mars 2020

Xbox Live a maintenant baissé au moins trois fois ce mois-ci. Les problèmes de serveur peuvent être liés au fait que de plus en plus de personnes restent à la maison du travail et de l’école en raison de la crise COVID-19. À son tour, cela met plus de pression sur Xbox Live.

