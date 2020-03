Xbox LIVE: les utilisateurs signalent des problèmes de connexion à Xbox One

Vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à Xbox LIVE? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas le seul. Ce qui se passe, c’est que le service Xbox rencontre des problèmes.

Comme indiqué sur la page de support Xbox LIVE, à ce jour, les principaux services Xbox LIVE rencontrent des problèmes. Cela signifie qu’il est très probable que vous ayez des difficultés à vous connecter avec votre compte.

Il est important de noter que ce problème est présent sur Windows 10, Xbox One, Xbox 360 et la page Xbox. De plus, l’achat de contenu présente des complications.

La bonne nouvelle est que Microsoft est au courant de la situation et travaille déjà à la corriger. Ainsi, nous vous informerons lorsque tout redeviendra normal.

“Nous pensons avoir identifié la situation qui fait que certains membres ont du mal à se connecter à Xbox Live. Merci de votre patience pendant que l’équipe travaille à résoudre le problème “, a expliqué Microsoft.

Nous savons que les utilisateurs rencontrent des problèmes de connexion aux services Xbox Live. Nos équipes se penchent sur ce problème. Nous vous mettrons à jour ici mais en attendant, vous pouvez trouver des mises à jour sur notre page d’état. https://t.co/dG2dbISiH7

– Prise en charge Xbox (@XboxSupport) 12 mars 2020

