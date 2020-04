Xbox Live prend des mesures pour réduire la charge du réseau pendant la quarantaine

Les mises à jour seront publiées à des périodes de faible trafic et le téléchargement d’images personnalisées est désactivé.

Le monde a subi de grands changements au cours du dernier mois. L’alerte pour l’épidémie de coronavirus affecte tous les secteurs de la société, et avec une situation de quarantaine mondiale, les services en ligne font face à un fardeau inhabituel. Certaines entreprises comme PlayStation avaient des téléchargements limités dans le but d’assurer un accès complet au réseau pour tout le monde, etMicrosoftIl a maintenant fait de même avec ses services, y compris Xbox Live.

Selon la société Redmond sur les blogs Azure, l’utilisation accrue des services Xbox Live a signifiéune charge supplémentaire sur votre infrastructure. En ce sens, Microsoft indique avoir pris des mesures pourmieux réguler la charge aux heures de pointe, y compris un plan avec les éditeurs pourdistribuer les mises à jour du jeu pendant les heures creuses, et ainsi réduire l’utilisation de la bande passante.

De même,l’une des fonctionnalités Xbox Live a été limitéepour les nouvelles mesures, bien que ce soit celui quin’affecte en aucune façon l’expériencedu jeu. On parleimages personnaliséesdans les profils d’utilisateurs et dans les clubs, dont le téléchargement a ététemporairement désactivépour alléger le fardeau de l’équipe de modération des services.

Par conséquent, et comme l’ont déjà fait des entreprises comme Netflix, YouTube ou PlayStation,Les services Xbox Live prennent également leur propre mesurepour garantir un jeu complet même dans les heures de plus grande utilisation, et mieux répartir l’utilisation de la bande passante. Nous vous rappelons que les deux premiers jeux Xbox Live Gold pour avril sont déjà disponibles, alors ne les manquez pas.

