Xbox offre trois jeux pour Xbox 360 et One

En cette période de quarantaine et d’incertitude, il peut être un peu difficile d’obtenir des jeux, surtout pour ceux qui n’achètent un titre qu’à l’occasion. Heureusement pour toutes ces personnes, Microsoft nous a surpris et Trois expériences Xbox 360 sont entièrement gratuites pour tous ceux qui ont une console Microsoft à la maison.

Les jeux en question sont: Crackdown, Crackdown 2 et Too Human. Microsoft n’a pas révélé la raison de cette surprise, Cependant, il semble qu’ils ne soient liés à aucune campagne COVID-19 ou à rendre la quarantaine, à laquelle de nombreuses personnes participent, un peu plus agréable.

Tout ce que vous avez à faire pour acheter un jeu est de cliquer sur “acheter” puis sur “télécharger”; Ici, nous vous laissons les liens, Crackdown, Crackdown 2 et Too Human. N’oubliez pas que vous pouvez profiter de ces titres, à la fois sur Xbox 360 et Xbox One grâce à la compatibilité descendante.

Via: Xbox

