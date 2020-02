Xbox offre une édition spéciale Xbox One X de DBZ: Kakarot

Cela fait un peu plus d’un mois que Dragon Ball Z: Kakarot est arrivé sur le marché. Bien que l’enthousiasme pour ce jeu ait diminué ces derniers jours, Xbox et Bandai Namco se sont réunis pour offrir aux fans l’opportunité de gagner une Xbox One X thématique de ce RPG d’action, au moyen d’une tombola et totalement gratuit.

La console ne sera pas le seul cadeau que le gagnant du tirage aura, Vous pouvez également prendre une édition de collection de Dragon Ball Z: Kakarot, qui comprend une statue sur mesure pour tous les fans de Dragon Ball Z. Selon Microsoft, tout cela vaut 698,99 $.

Malheureusement, tout n’est pas si simple. Bien que pour participer au tirage au sort, il vous suffit de vous connecter à Twitter et de suivre le compte Xbox ou Xbox Canada, et de partager le tweet de promotion avec le hashtag #DBZKakarotSweepstakes; Seules les personnes vivant aux États-Unis et au Canada peuvent participer, Le Mexique et le reste de l’Amérique latine sont donc sortis du tableau.

S’il y avait un moment pour invoquer Shenron, ce serait maintenant. RT pour votre chance de gagner. #DBZKakarotSweepstakes

NoPurchNec. Se termine le 2 mars. Règles: https://t.co/bCUYP3aHZb pic.twitter.com/pnVRhdqlEF

– Xbox (@Xbox) 24 février 2020

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce rija, vous pouvez consulter les règles ici. De même, vous pouvez lire ici notre critique de Dragon Ball Z: Kakarot. Enfin, la première fusion canonique de la série a été révélée dans le manga Dragon Ball Super.

Via: Xbox

